Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर, अब हर घर की जरूरत बना एयर प्यूरिफायर

स्वाति भाटिया, नोएडा। इन दिनों एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। शहर में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि लोग अब घरों के अंदर भी प्रदूषण से राहत नहीं पा रहे हैं। नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार 350 के पार पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है।

हालात बेहद खराब हैं, ऐसे में बाजार में एयर प्यूरिफायर की मांग जोर पकड़ चुकी है। लोग अब अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों में हवा साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। लोग अब तेजी से एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। तेजी से बढ़ गई है बिक्री दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां रोज चार- पांच प्यूरिफायर बिकते थे, वहीं अब औसतन 25 एयर प्यूरिफायर प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं।

एयर प्यूरिफायर से क्या होगा फायदा? बाजार में मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन तकनीक वाले कई तरह के प्यूरीफायर उपलब्ध हैं। इनमें लगा हिपा फिल्टर हवा (उच्च दक्षता वाले वायु छोटे कणों को हटाने वाले) में मौजूद 99.97% तक के सूक्ष्म कणों को रोक सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन प्री-फिल्टर बदबू और हानिकारक गैसों को कम करता है। यह प्यूरिफायर छोटे और बड़े कमरों दोनों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।