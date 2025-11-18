Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर, अब हर घर की जरूरत बना एयर प्यूरिफायर
एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार जाने से स्थिति गंभीर है। वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है। इससे एयर प्यूरिफायर की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग घरों और दफ्तरों में शुद्ध हवा चाहते हैं।
स्वाति भाटिया, नोएडा। इन दिनों एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। शहर में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि लोग अब घरों के अंदर भी प्रदूषण से राहत नहीं पा रहे हैं। नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार 350 के पार पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है।
हालात बेहद खराब हैं, ऐसे में बाजार में एयर प्यूरिफायर की मांग जोर पकड़ चुकी है। लोग अब अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों में हवा साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। लोग अब तेजी से एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। तेजी से बढ़ गई है बिक्री दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां रोज चार- पांच प्यूरिफायर बिकते थे, वहीं अब औसतन 25 एयर प्यूरिफायर प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं।
एयर प्यूरिफायर से क्या होगा फायदा?
बाजार में मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन तकनीक वाले कई तरह के प्यूरीफायर उपलब्ध हैं। इनमें लगा हिपा फिल्टर हवा (उच्च दक्षता वाले वायु छोटे कणों को हटाने वाले) में मौजूद 99.97% तक के सूक्ष्म कणों को रोक सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन प्री-फिल्टर बदबू और हानिकारक गैसों को कम करता है। यह प्यूरिफायर छोटे और बड़े कमरों दोनों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।
एयर इनटेक टेक्नोलाजी है लोकप्रिय
360-डिग्री सराउंड एयर इनटेक टेक्नोलाजी से लैस प्यूरिफायर लोगों में काफी लोकप्रिय है। यह तीन-स्टेज फिल्टर सिस्टम से लैस है और हवा से 99.97 % धूल तथा 0.1 माइक्रोन तक के कणों को हटाने में सक्षम है। छोटे और मीडियम साइज कमरों के लिए यह बेस्ट माना जा रहा है।
छोटे और पोर्टेबल विकल्प में चार-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम वाले मिनी प्यूरिफायर भी बाजार में उपलब्ध हैं। शहर की आबोहवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा को लेकर लोग अब ज्यादा जागरूक हैं। इसी वजह से बाजारों में एयर प्यूरिफायर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
सुशील कुमार जैन, अध्यक्ष सेक्टर -18 मार्केट एसोसिएशन
तेजी से बिगड़ती हवा और बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों के बीच एयर प्यूरिफायर अब नोएडा के घरों और दफ्तरों की जरूरत बनते जा रहे हैं। इसलिए इनकी डिमांड बढ़ने लगी है।
अभिषेक शर्मा, व्यापारी
बीते कुछ सालों में अब घरों में भी लोग एयर प्यूरिफायर अधिक लगाने लगे हैं, जबकि पहले केवल दफ्तरों वाले अधिक खरीदते थे। कमरों के साइज के हिसाब से बड़े छोटे हर तरह के प्यूरिफायर की डिमांड है।
सोमेंद्र सिंह, व्यापारी
