    Delhi Weather: दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह, 9 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा 

    By Sanjeev Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:36 AM (IST)

    दिल्ली में मौसम बदल रहा है, जिससे सुबह और रात में ठंड बढ़ गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही, न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में है, वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 दर्ज किया गया।

    बढ़ी ठंड में रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर गर्म कपड़ो में अपने गंतव्य को जाते बाइक सवार। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लगातार बदल रहे मौसम के बीच दिल्ली में अब सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। आसमान साफ रहने से न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में भी कमी आ रही है। इसी क्रम में अब सोमवार को दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। आज यानी सोमवार को भी दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया है। आज का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस सीजन का सबसे कम है।

    सप्ताह भर कैसा रहेगा मौसम?

    अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी अगले सप्ताह भर आसमान साफ ही रहेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। धीरे धीरे अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं, दिल्ली की हवा सोमवार को भी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई।

    बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा

    केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    इंडिया गेट 341
    अलीपुर 386
    आनंद विहार 383
    बवाना 427
    बुराड़ी 348
    चांदनी चौक 383
    द्वारका 356
    आईटीओ 394
    जहांगीरपुरी 406
    मुंडका 395
    रोहिणी 404
    गाजियाबाद (इंदिरापुरम) 360
    नोएडा सेक्टर-62 319
    गुरुग्राम सेक्टर-51 257

    सीपीसीबी के मुताबिक, ये आंकड़े सोमवार सुबह सात बजे के हैं। 

