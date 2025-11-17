Delhi Weather: दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह, 9 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा
दिल्ली में मौसम बदल रहा है, जिससे सुबह और रात में ठंड बढ़ गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही, न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में है, वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 दर्ज किया गया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लगातार बदल रहे मौसम के बीच दिल्ली में अब सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। आसमान साफ रहने से न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में भी कमी आ रही है। इसी क्रम में अब सोमवार को दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही।
मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। आज यानी सोमवार को भी दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया है। आज का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस सीजन का सबसे कम है।
सप्ताह भर कैसा रहेगा मौसम?
अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी अगले सप्ताह भर आसमान साफ ही रहेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। धीरे धीरे अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं, दिल्ली की हवा सोमवार को भी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई।
बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|इंडिया गेट
|341
|अलीपुर
|386
|आनंद विहार
|383
|बवाना
|427
|बुराड़ी
|348
|चांदनी चौक
|383
|द्वारका
|356
|आईटीओ
|394
|जहांगीरपुरी
|406
|मुंडका
|395
|रोहिणी
|404
|गाजियाबाद (इंदिरापुरम)
|360
|नोएडा सेक्टर-62
|319
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|257
सीपीसीबी के मुताबिक, ये आंकड़े सोमवार सुबह सात बजे के हैं।
यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन 'बेहद खराब', कई इलाकों में AQI 400 के पार; तापमान भी गिरा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।