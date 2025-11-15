Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन 'बेहद खराब', कई इलाकों में AQI 400 के पार; तापमान भी गिरा

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:15 PM (IST)

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में रही, कई इलाकों में गंभीर स्तर का प्रदूषण दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सीपीसीबी के अनुसार, औसत एक्यूआई 386 रहा, जिसमें पराली और वाहनों का उत्सर्जन मुख्य कारण था। मौसम विभाग ने रविवार को हल्के कोहरे का अनुमान जताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन बेहद खराब श्रेणी में दर्ज।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को लगातार दूसरे दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में रही। 39 में से 16 निगरानी स्टेशनों ने 'गंभीर' श्रेणी का एक्यूआई दर्ज किया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 9.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा शाम चार बजे जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 386 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। शहर के कई इलाकों में जहरीली हवा जारी रही। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, बवाना में सबसे अधिक एक्यूआई 443 दर्ज किया गया जबकि वजीरपुर में यह 434 दर्ज कहुआ।

    पीएम 10 और पीएम 2.5, जो क्रमशः 10 माइक्रोमीटर और 2.5 माइक्रोमीटर के कणीय पदार्थ हैं, प्रमुख प्रदूषक बने रहे।
    वहीं स्विस एप आइक्यू एयर के अनुसार सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 433 यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो रात 10 बजे 330 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया।

    आइआइटीएम) पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार शनिवार को दिल्ली के प्रदूषकों में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन का हिस्सा 16.3 प्रतिशत था, जबकि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का हिस्सा 18.3 प्रतिशत था, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है। पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को राजधानी के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 14.5 प्रतिशत रहेगी। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को पंजाब में पराली जलाने की 104, हरियाणा में 24 और उत्तर प्रदेश में 129 घटनाएं हुईं।

    दूसरी तरफ इस बीच मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शहर में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.8 डिग्री कम 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 98 से 41 प्रतिशत रहा।

    मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर का सबसे कम तापमान 29 नवंबर को 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2023 में यह 23 नवंबर को 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

    रविवार के लिए पूर्वानुमान में हल्का कोहरा रहने का संकेत दिया गया है। दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप भी निकली रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।