AQI आंकड़ों के बाद अब दिल्ली में प्रदूषकों की हिस्सेदारी पर उठे सवाल, गलत साबित हो रहे DSS के पूर्वानुमान 

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। इस समय दिल्ली के प्रदूषण में प्रदूषकों की हिस्सेदारी जानने का एक ही माध्यम है आइआइटीएम पुणे का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस)। लेकिन एक्यूआई आंकड़ों के बाद अब इस पर भी सवाल उठ गए हैं। प्रदूषण के इस चरम सीजन में भी यह सिस्टम दगा देता नजर आ रहा है। आलम यह है कि डीएसएस पर पूर्वानुमान तक सही साबित नहीं हो रहे हैं।

बीते साल भी इस सिस्टम पर विवाद हुआ था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) इसके पूरी तरह से अपग्रेड नहीं होने तक इसके डेटा को मानने से इनकार कर दिया था। हाल के दिनों में डीएसएस पूर्वानुमान में राजधानी में पराली प्रदूषण की हिस्सेदारी 25 से 30 प्रतिशत तक दिखाई गई है। जबकि हकीकत में महज एक ही दिन पराली प्रदूषण 20 प्रतिशत से ऊपर गया है।

12 नवंबर को पराली प्रदूषण 22.47 प्रतिशत रहा था। जबकि छह नवंबर को पूर्वानुमान किया गया था कि पराली प्रदूषण 38 प्रतिशत, आठ नवंबर को 25 और 9 नवंबर को 31 प्रतिशत के आसपास रहना था। लेकिन इन सभी दिन पराली की प्रदूषण में हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से भी कम रही। यही स्थिति वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण की है। पूर्वानुमान दिया जाता कुछ और अगले दिन डेटा सामने आता है कुछ। इनके अलावा अन्य प्रदूषक तत्वों की हिस्सेदारी के आंकड़े में भी दिन बदलने पर कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता।

डीएसएस केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है और इस सिस्टम का संचालन आइआइटीएम पुणे करता है। अधिकारी के अनुसार इस साल पराली जलाने के पैटर्न में पिछले साल की तुलना में काफी बदलाव रहा है। इसी वजह से सिस्टम के माडल प्रोजक्शन में गड़बड़ी आ रही है। अधिकारी के अनुसार पराली से होने वाले प्रदूषण का पूर्वानुमान उस दिन दोपहर में सेटेलाइट से मिले पराली जलाने के आंकड़ों पर निर्भर करता है।