Delhi Weather: बदलेगा दिल्ली का मौसम, कड़ाके की ठंड के साथ फिर छाएगा घना कोहरा; येलो अलर्ट जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की दिशा में बदलाव से दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। खासकर रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा देखा गया, जबकि कुछ अन्य हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह 6:30 बजे IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर तक कम हो गई थी। दिन बढ़ने के साथ विजिबिलिटी में सुधार हुआ। दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।

बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। हवा में नमी का स्तर 100 से 49 प्रतिशत के बीच रहा। पालम दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा। वहां अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।