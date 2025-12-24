देश के 20 सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र सभी दिल्ली में, जहांगीरपुरी की हालत सबसे खराब

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली सहित देश भर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाए जा रहे सभी अभियानों के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' (एचईआइ) के ताजा अध्ययन के अनुसार साल 2024 में भारत के सर्वाधिक प्रदूषित सभी 20 निगरानी केंद्रों में दिल्ली में स्थित हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली का जहांगीर पुरी देशभर में सबसे प्रदूषित स्थान बनकर उभरा है। यहां पर पीएम 10 की वार्षिक सांद्रता 276.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है, जो तय मानकों से कई गुना अधिक है। वहीं पंजाबी बाग और आरके पुरम जैसे क्षेत्रों में भी प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि रिकार्ड की गई है, जो चिंता का विषय है।

केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किए गए ''राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम'' के प्रभावों का आकलन करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली की स्थिति मिली- जुली रही है। दिल्ली के 40 में से 20 स्टेशनों पर पीएम 10 के स्तर में गिरावट भी देखी गई है। विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास हवा में सबसे अधिक सुधार दर्ज हुआ।

इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी भी है कि भले ही आंकड़ों में 20 निगरानी केंद्रों के प्रदूषण में कुछ गिरावट दिख रही हो, लेकिन दिल्ली अब भी भारत का सबसे बड़ा प्रदूषण ''हाटस्पाट'' बना हुआ है। चिंता की बात यह भी है कि जो 20 निगरानी केंद्र सर्वाधिक प्रदूषित रहे हैं, उनमें ज्यादातर पहले से चिन्हित दिल्ली के 13 हाॅटस्पाॅट का भी हिस्सा हैं।इससे यह पता चलता है कि इन हाटस्पाट की स्थिति तो सुधर ही नहीं रही, नए नए हाटस्पाट और सामने आते जा रहे हैं।