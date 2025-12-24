दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, GRAP-4 प्रतिबंध हटे; लेकिन सतर्कता जरूरी
दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि GRAP-4 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हालांकि, अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-4 के सख्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।इससे निर्माण कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो गई और गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री फिर से शुरू हो सकेगी।
हालांकि, GRAP के चरण-1, 2 और 3 के उपाय अभी भी लागू रहेंगे, ताकि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित रखा जा सके। दिल्ली का औसत AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है, लेकिन 'गंभीर+' से बाहर आने के कारण यह फैसला लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में CAQM ने यह कदम उठाया। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव होने से हवा में सुधार आया है। अब लोगों से अपील है कि वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें।
