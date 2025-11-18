Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में छाई धुंध की मोटी परत, बवाना और जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार
दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है, वातावरण में अभी भी धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का औसत एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में 341 दर्ज किया गया। बवाना और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। साथ ही अभी भी शहर में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 341 दर्ज किया गया।
राजधानी के आनंद विहार में एक्यूआई 381, अलीपुर में 370, बवाना में 419, चांदनी चौक में 379, जहांगीरपुरी में 414 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 321, गाजियाबाद के वसुंधरा में 418 और गुरुग्राम में 328 दर्ज किया गया है।
#WATCH | Delhi: Visuals from the Ghazipur area this morning as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 345, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/H6u3wZdYL1— ANI (@ANI) November 18, 2025
हालांकि सोमवार की अपेक्षा दिल्ला में आज हवा की गुणवत्ता थोड़ा बेहतर है, लेकिन तीन स्टेशनों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। मालूम हो कि दिल्लीवासी एक महीने से ज्यादा समय से जहरीली हवा में सांस ले हैं, क्योंकि क्लाउड-सीडिंग के प्रयास विफल रहे हैं।
वायु गुणवत्ता खराब होने से सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पतालों में सांस से संबंधित मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रेप-3 की पाबंदियां भी लागू हैं। इसके बावजूद हालात बिगड़े हुए हैं।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|बवाना
|419
|जहांगीरपुरी
|414
|वजीरपुर
|410
|अलीपुर
|373
|आनंद विहार
|382
|अशोक विहार
|381
|चांदनी चौक
|380
|आईटीओ
|358
|मुंडका
|359
|मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम
|281
|नजफगढ़
|295
|एनएसआईटी, द्वारका
|279
|लोधी रोड, दिल्ली
|199
|नोएडा सेक्टर-62
|321
|गाजियाबाद के वसुंधरा
|418
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|328
इस प्रकार दर्ज किया जाता है एक्यूआई
- 51-100 संतोषजनक
- 101-200 मध्यम
- 201-300 खराब
- 301-400 बहुत खराब
- 400 से ऊपर गंभीर
