Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में छाई धुंध की मोटी परत, बवाना और जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:56 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है, वातावरण में अभी भी धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का औसत एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में 341 दर्ज किया गया। बवाना और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। साथ ही अभी भी शहर में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 341 दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजधानी के आनंद विहार में एक्यूआई 381, अलीपुर में 370, बवाना में 419, चांदनी चौक में 379, जहांगीरपुरी में 414 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 321, गाजियाबाद के वसुंधरा में 418 और गुरुग्राम में 328 दर्ज किया गया है।

    हालांकि सोमवार की अपेक्षा दिल्ला में आज हवा की गुणवत्ता थोड़ा बेहतर है, लेकिन तीन स्टेशनों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। मालूम हो कि दिल्लीवासी एक महीने से ज्यादा समय से जहरीली हवा में सांस ले हैं, क्योंकि क्लाउड-सीडिंग के प्रयास विफल रहे हैं।

    वायु गुणवत्ता खराब होने से सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पतालों में सांस से संबंधित मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रेप-3 की पाबंदियां भी लागू हैं। इसके बावजूद हालात बिगड़े हुए हैं। 

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    बवाना 419
    जहांगीरपुरी 414
    वजीरपुर 410
    अलीपुर 373
    आनंद विहार 382
    अशोक विहार 381
    चांदनी चौक 380
    आईटीओ 358
    मुंडका 359
    मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 281
    नजफगढ़ 295
    एनएसआईटी, द्वारका 279
    लोधी रोड, दिल्ली 199
    नोएडा सेक्टर-62 321
    गाजियाबाद के वसुंधरा 418
    गुरुग्राम सेक्टर-51 328

    इस प्रकार दर्ज किया जाता है एक्यूआई

    • 51-100 संतोषजनक
    • 101-200 मध्यम
    • 201-300 खराब
    • 301-400 बहुत खराब
    • 400 से ऊपर गंभीर

    यह भी पढ़ें- Delhi Weather: दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह, 9 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा 

    यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन 'बेहद खराब', कई इलाकों में AQI 400 के पार; तापमान भी गिरा

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में प्रदूषण से हालत खराब, AQI 400 पार जाने से लोगों का सांस लेना मुश्किल

    यह भी पढ़ें- 'दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार', मंत्री आशीष सूद बोले- बॉर्डर पर उद्योग बढ़ना पॉल्यूशन की बड़ी वजह