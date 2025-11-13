'दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार', मंत्री आशीष सूद बोले- बॉर्डर पर उद्योग बढ़ना पॉल्यूशन की बड़ी वजह
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सीमा पर उद्योगों के बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने भलस्वा लैंडफिल साइट को हॉटस्पॉट घोषित करने की बात कही, क्योंकि वहां लगातार कूड़ा आ रहा है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बृहस्पतिवार सुबह भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया और उड़ान व निस्तारण को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। शहरी विकास मंत्री ने दिल्ली के साथ लगते राज्यों को राजधानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बॉर्डर पर उद्योग बढ़ने के कारण राजधानी में प्रदूषण बढ़ रहा है।
नरेला और आसपास फैक्ट्री और चिमनियों की संख्या बढ़ी है। खरखौदा (हरियाणा) क्षेत्र में औद्योगिकीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगातार कूड़ा आ रहा है हाइड्रोलिक तरीके से वाहनों से कूड़ा खाली किया जा रहा है। यह धूल-धुएं का बड़ा स्त्रोत है। भलस्वा लैंडफिल साइट को हॉटस्पॉट घोषित किया जाना चाहिए।
दिल्ली की हवा 'गंभीर', शाम तक हो सकती 'खराब'
राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बरकरार रही। सुबह साढ़े नौ बजे सीपीसीबी ने एक्यूआई 404 रिकॉर्ड किया, जो हवा की गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, स्विस एप आइक्यू एयर में 659 यानी और भी 'खतरनाक' श्रेणी में दर्ज किया गया।
हालांकि हवा चलने की वजह से शाम तक इसके 400 से नीचे आ जाने की संभावना है। दूसरी तरफ मौसम में ठंडक भी जारी है। आज का न्यूनतम तापमान दर्ज 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है।
