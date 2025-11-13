दिल्ली-NCR में सांसों पर संकट, लगातार तीसरे दिन भी दमघोंटू हवा; बवाना और दरियागंज में AQI 450 के पार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सांसों पर संकट है। इसे देखते हुए ग्रेप तीन लागू किया गया है, लेकिन इसकी पाबंदियों पर अमल कराने में एजेंसियां विफल नजर आ रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार को सुबह सात बजे दिल्ली का एक्यूआई 407 दर्ज किया गया है, जो हवा की गंभीर श्रेणी में आता है।

इसके अलावा राजधानी के कई इलाकों एक्यूआई गंभीर श्रेणी में 40 के पार पहुंच गया है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास जहरीले धुंध की घनी परत छाई नजर आई। सीपीसीबी के अनुसार, इस क्षेत्र का एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में 396 रिकॉर्ड किया गया। दरियागंज इलाके में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में 455 रिकॉर्ड किया गया।

#WATCH | Delhi | The area around India Gate and Kartavya Path is blanketed in a dense layer of toxic smog as the AQI in the area is 396 in the 'Very Poor' category, as claimed by the CPCB pic.twitter.com/FCw8XTlmF2 — ANI (@ANI) November 13, 2025 आनंद विहार में 431, अलीपुर में 418, बुराड़ी में 433, बवाना में 460, चांदनी चौक में 456, द्वारका में 401, आईटीओ में 438 और जहांगीरपुरी में 447 दर्ज किया गया है। वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में 366, गाजियाबाद में 409 और गुरुग्राम में 388 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले, बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 418 रहा। इसके साथ ही दूसरे दिन भी दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित रही और दूसरे नंबर पर नोएडा रहा।