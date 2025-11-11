रेड जोन में दिल्ली! कई इलाकों में AQI 450 के पार, बवाना-रोहिणी और मुंडका सबसे ज्यादा प्रभावित
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है, यहां मंगलवार सुबह सात बजे AQI 450 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। बवाना, रोहिणी और मुंडका सबसे अधिक प्रभावित हैं। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और दिल्लीवासी स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 421 दर्ज किया गया, जो हवा की गंभीर श्रेणी में आता है।
दिल्ली के कई इलाकों में सुबह 7 बजे तक हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। आनंद विहार में एक्यूआई 442, अलीपुर में 434, बवाना में "गंभीर प्लस" श्रेणी में एक्यूआई 462 , रोहिणी में 451, मुंडका में 455, वजीरपुर में 460, पंजाबी बाग में 451 और आईटीओ में 433 और चांदनी चौक में 420 दर्ज किया गया है।
|इलाका
|एक्यूआई
|श्रेणी
|आनंद विहार
|442
|गंभीर
|आईटीओ
|433
|गंभीर
|मुंडका
|455
|गंभीर
|रोहिणी
|451
|गंभीर प्लस
|वजीरपुर
|460
|गंभीर प्लस
|पंजाबी बाग
|451
|गंभीर प्लस
|चांदनी चौक
|420
|गंभीर
|अलीपुर
|434
|गंभीर प्लस
|बवाना
|462
|गंभीर प्लस
|नोएडा सेक्टर-125
|4
|गंभीर
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|409
|गंभीर
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|408
|गंभीर
एक्यूआई के ये आंकड़े मंगलवार सुबह 7 बजे के हैं।
दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता से लोगों को को आंखों में जलन और सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि राजधानी में हवा की ऐसी स्थिति के बाद भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को अभी तक लागू क्यों नहीं किया। इसके तहत गंभीर स्तर की हवा में सुधार लाने के लिए आपातकालीन उपाय उठाए जाते हैं।
उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप के तीसरे चरण को लागू करने के लिए AQI की सीमा 350 निर्धारित की थी। हालांकि, सोमवार सुबह 8 बजे दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 391 तक पहुंच गया था, फिर भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा अभी तक ऐसा कोई उपाय घोषित नहीं किया गया है।
नोट: AQI श्रेणियां इस प्रकार हैं:
- अच्छा: 0-50
- संतोषजनक: 51-100
- मध्यम: 101-200
- खराब: 201-300
- बहुत खराब: 301-400
- गंभीर: 401-500
