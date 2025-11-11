Language
     Delhi Air Pollution: फिर 10 घंटे तक गायब रहा AQI का डाटा, रात 10 बजे के बाद हुआ अपडेट

    By Sanjeev Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:37 AM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के बीच, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का डेटा लगभग 10 घंटे तक गायब रहा। डेटा रात 10 बजे अपडेट किया गया, जिससे दिन भर वायु गुणवत्ता की जानकारी नहीं मिल पाई और प्रदूषण स्तर की निगरानी में बाधा आई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी के लोगों को सोमवार को सांस लेने में दिक्कत हुई। स्मॉग की चादर ने शहर को ढके रखा, लेकिन रात 10 बजे तक भी वायु गुणवत्ता का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। दोपहर एक बजे के बाद न तो प्रति घंटा एक्यूआई अपडेट जारी हुआ और न ही शहर का दैनिक औसत। जबकि दिन भर हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर एप और वेबसाइट पर दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के अपडेट आंकड़े भी नहीं दिखे। रात 10.05 बजे समीर एप चला। इस पर दिल्ली का एक्यूआई 391 आया। रात 11.05 पर यह और बढ़कर 394 हो गया। बाद में सीपीसीबी ने एयर क्वालिटी बुलेटिन भी जारी किया। इसके मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 362 दर्ज हुआ।

     ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही हवा

    समीर एप ने सोमवार दोपहर के बाद डाटा अपडेट करना बंद कर दिया, जबकि 24 घंटे का औसत एक्यूआई, जो हर दिन शाम चार बजे जारी होता है, रात 10 बजे तक भी अपडेट नहीं हुआ। अधिकारियों ने इस व्यवधान का कारण नहीं बताया। एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही।

    सुबह से 345 रीडिंग दर्ज की गई और दिन भर कोई और अपडेट नहीं आया। दीवाली की रात भी ऐसा हुआ था। सीपीसीबी के अनुसार, रविवार सुबह एक्यूआई 391 था, जो इस मौसम में अब तक का उच्चतम रिकार्ड है। 24 घंटे का औसत एक्यूआई 370 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है।

    वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) ने दर्शाया कि सोमवार को प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान शून्य था, जबकि परिवहन क्षेत्र का योगदान 21.4 प्रतिशत था।

    सुबह पालम व सफदरजंग में दृश्यता घटकर 1000 मीटर रह गई। स्विस एप आइक्यू एयर ने सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे एक्यूआई 469 यानी ‘खतरनाक’ श्रेणी में दर्ज किया। शाम चार बजे आइक्यू एयर ने 316 यानी बहुत खराब रही। रात 11 बजे यह 631 यानी फिर से ‘खतरनाक’ श्रेणी में जा पहुंचा।