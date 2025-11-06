Language
    दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह आई सामने, अगले तीन दिनों तक AQI रहेगा 'बेहद खराब'; लेटेस्ट अपडेट

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:17 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण पराली जलाना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया। पराली जलाने का योगदान 21.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो बढ़कर 36.9 प्रतिशत तक जा सकता है। अगले छह दिनों तक स्थिति गंभीर रहने की आशंका है।

    Hero Image

    पराली जलाए जाने से दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में पीएम 2.5 की मात्रा में पराली जलाने का सबसे बड़ा योगदान रहने का अनुमान है। इस कारण गुरुवार से हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, गुरुवार की सुबह धुंध भरी रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 278 दर्ज किया गया।

    अनुमान है कि 6 से 8 नवंबर के बीच हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच सकती है। अगले छह दिनों के पूर्वानुमान भी यही संकेत देते हैं कि शहर की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में ही बनी रहेगी। इस बीच, दिल्ली में पीएम 2.5 में स्थानीय और गैर-स्थानीय योगदान को देखें तो दिल्ली के पीएम 2.5 में पराली जलाने का योगदान गुरुवार को 21.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो शुक्रवार को बढ़कर 36.9 प्रतिशत और शनिवार को 32.4 प्रतिशत हो जाएगा। यह बुधवार को केवल 1.2 प्रतिशत था।

    बुधवार को पंजाब में पराली जलाने के 94, हरियाणा में 13 और उत्तर प्रदेश में 74 मामले सामने आए। पराली जलाने के बाद, परिवहन का दूसरा सबसे बड़ा योगदान होने की उम्मीद है, जो गुरुवार को 16.2 प्रतिशत, शुक्रवार को 11.2 प्रतिशत और शनिवार को 12.3 प्रतिशत रहा। मौसम के मोर्चे पर, हवा की गति धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है, जो दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी और शाम और गुरुवार रात के दौरान घटकर 10 किमी प्रति घंटे से नीचे आ जाएगी।

    वहीं, धुंध या कोहरे के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दिल्ली पिछले दो दिनों से 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है, 4 नवंबर और 5 नवंबर को AQI 300 से नीचे रहा। इससे पहले, शहर 300 से ऊपर के तापमान के साथ 'बेहद खराब' श्रेणी में था।