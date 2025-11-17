Delhi Pollution: जहरीली धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR,बवाना और रोहिणी में AQI 400 के पार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक होने के साथ जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 359 दर्ज किया गा है। इसके साथ ही इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास के इलाके में एक्यूआई 341 दर्ज किया गया है, जो हवा की 'बहुत खराब' में आता है।

