Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: जहरीली धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR,बवाना और रोहिणी में AQI 400 के पार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:48 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। जहरीली धुंध छाई हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 359 तक पहुंच गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार चला गया है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के कर्तव्य पथ के आसपास का नजारा। फोटो- एनएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक होने के साथ जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 359 दर्ज किया गा है। इसके साथ ही इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास के इलाके में एक्यूआई 341 दर्ज किया गया है, जो हवा की 'बहुत खराब' में आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 386, आनंद विहार में 383, बवाना में 427, बुराड़ी में 348, चांदनी चौक में 383, द्वारका में 356, आईटीओ में 394, जहांगीरपुरी में 406, मुंडका में 395 और रोहिणी में 404 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद (इंदिरापुरम) में 360, नोएडा सेक्टर-62 में 319 और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 257 दर्ज किया गया। 

    इलाका एक्यूआई
    इंडिया गेट 341
    अलीपुर 386
    आनंद विहार 383
    बवाना 427
    बुराड़ी 348
    चांदनी चौक 383
    द्वारका 356
    आईटीओ 394
    जहांगीरपुरी 406
    मुंडका 395
    रोहिणी 404
    गाजियाबाद (इंदिरापुरम) 360
    नोएडा सेक्टर-62 319
    गुरुग्राम सेक्टर-51 257

     उल्लेखनीय है कि इससे पहले, रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में 377 दर्ज किया गया।


    यह भी पढ़ें- दिल्ली में ठंड ने तोड़ा पिछले तीन साल का रिकॉर्ड, नवंबर महीने में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का

    यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन 'बेहद खराब', कई इलाकों में AQI 400 के पार; तापमान भी गिरा

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में प्रदूषण से हालत खराब, AQI 400 पार जाने से लोगों का सांस लेना मुश्किल

    यह भी पढ़ें- 'दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार', मंत्री आशीष सूद बोले- बॉर्डर पर उद्योग बढ़ना पॉल्यूशन की बड़ी वजह