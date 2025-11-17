Delhi Pollution: जहरीली धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR,बवाना और रोहिणी में AQI 400 के पार
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। जहरीली धुंध छाई हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 359 तक पहुंच गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार चला गया है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक होने के साथ जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 359 दर्ज किया गा है। इसके साथ ही इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास के इलाके में एक्यूआई 341 दर्ज किया गया है, जो हवा की 'बहुत खराब' में आता है।
दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 386, आनंद विहार में 383, बवाना में 427, बुराड़ी में 348, चांदनी चौक में 383, द्वारका में 356, आईटीओ में 394, जहांगीरपुरी में 406, मुंडका में 395 और रोहिणी में 404 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद (इंदिरापुरम) में 360, नोएडा सेक्टर-62 में 319 और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 257 दर्ज किया गया।
|इलाका
|एक्यूआई
|इंडिया गेट
|341
|अलीपुर
|386
|आनंद विहार
|383
|बवाना
|427
|बुराड़ी
|348
|चांदनी चौक
|383
|द्वारका
|356
|आईटीओ
|394
|जहांगीरपुरी
|406
|मुंडका
|395
|रोहिणी
|404
|गाजियाबाद (इंदिरापुरम)
|360
|नोएडा सेक्टर-62
|319
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|257
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में 377 दर्ज किया गया।
#WATCH | Delhi | The area around India Gate and Kartavya Path is blanketed in a layer of toxic smog as the AQI in the area is 341 in the 'Very Poor' category, as claimed by the CPCB pic.twitter.com/Wtt5RyPF5r— ANI (@ANI) November 17, 2025
