दिल्ली में ठंड ने तोड़ा पिछले तीन साल का रिकॉर्ड, नवंबर महीने में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का

पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे शहर में पिछले तीन सालों में नवंबर का यह सबसे ठंडा दिन रहा। 29 नवंबर 2022 के बाद से यह इस महीने का सबसे ठंडा दिन था, जब दिल्ली में 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।

2023 में, पारा 23 नवंबर को 9.2 डिग्री पर सबसे कम था और 2024 में 29 नवंबर को 9.5 डिग्री दर्ज किया गया जो सबसे ठंडा दिन था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को हल्का कोहरा छाए रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। रविवार को हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' रही और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 रहा।