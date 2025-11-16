Language
    दिल्ली में ठंड ने तोड़ा पिछले तीन साल का रिकॉर्ड, नवंबर महीने में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    दिल्ली में ठंड ने पिछले तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम था। मौसम विभाग ने सोमवार को हल्के कोहरे की संभावना जताई है। हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' रही, और वायु गुणवत्ता सूचकांक 377 दर्ज किया गया। PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण प्रदूषण के मुख्य कारण रहे।

    राजधानी दिल्ली में नवंबर महीने में बीते तीन साल में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड।

    पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे शहर में पिछले तीन सालों में नवंबर का यह सबसे ठंडा दिन रहा। 29 नवंबर 2022 के बाद से यह इस महीने का सबसे ठंडा दिन था, जब दिल्ली में 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।

    2023 में, पारा 23 नवंबर को 9.2 डिग्री पर सबसे कम था और 2024 में 29 नवंबर को 9.5 डिग्री दर्ज किया गया जो सबसे ठंडा दिन था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को हल्का कोहरा छाए रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। रविवार को हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' रही और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 रहा।

    सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, 39 निगरानी केंद्रों में से 11 ने 400 से ऊपर के रीडिंग के साथ AQI का स्तर 'गंभीर श्रेणी' में दर्ज किया। सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बेहद खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है। PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म वायुजनित कण प्रमुख प्रदूषक बने रहे। 