Delhi Pollution: दिल्ली-NCR की हवा 'बेहद खराब', बवाना में AQI 400 के पार; क्या है आपके इलाके का हाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 'बेहद खराब' श्रेणी में 349 दर्ज किया गया है।

इसके अलावा राजधानी के धौला कुआं इलाके में एक्यूआई 356, आनंद विहार में एक्यूआई 390, अलीपुर में 356, अशोक विहार में 388, चांदनी चौक में 371 और आईटीओ में 357 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, बवाना में एक्यूआई 405, बुराड़ी एक्यूआई में 369, जहांगीरपुरी एक्यूआई में 394, नरेला एक्यूआई में 388 और द्वारका में एक्यूआई 348 दर्ज किया गया है।

#WATCH | Delhi | Visuals from the Dhaula Kuan area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 356, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/DAaCFRsu6t — ANI (@ANI) November 27, 2025

दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 325, गाजियाबाद के वसुंधरा में एक्यूआई 296, इंदिरापुरम में एक्यूआई 389 और गुरुग्राम (विकास सदन में एक्यूआई 325 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले, बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 327 रहा, जबकि मंगलवार को यह 352 और सोमवार को 382 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान अनुसार, आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में बहुत सुधार आने के आसार कम हैं।

कहां कितना है एक्यूआई?

इलाका एक्यूआई धौला कुआं 356 आनंद विहार 390 अलीपुर 356 अशोक विहार 388 चांदनी चौक 371 आईटीओ 357 बवाना 405 बुराड़ी 369 जहांगीरपुरी 394 नरेला 388 द्वारका 348 नोएडा सेक्टर-62 325 गाजियाबाद, वसुंधरा 296 इंदिरापुरम 389 गुरुग्राम (विकास सदन) 325

नोट- ये आंकड़े सीपीसीबी की बेवसाइट से लिए गए हैं। ताजा अपडेट के लिए आप यहां से डेटा देख सकते हैं।

https://airquality.cpcb.gov.in/AQI_India/

यह भी पढ़ें- दिल्ली की हवा लगातार 13वें दिन 'बहुत खराब', आने वाले सप्ताह में भी हालात सुधारने की कम ही संभावना