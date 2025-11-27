Language
    Delhi Pollution: दिल्ली-NCR की हवा 'बेहद खराब', बवाना में AQI 400 के पार; क्या है आपके इलाके का हाल?

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:57 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, कई क्षेत्रों में AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, वहीं, कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी के करीब है। धीमी हवा और पराली जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सरकार प्रदूषण कम करने के प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है।

    राजधानी में छाई स्मॉग की चादर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 'बेहद खराब' श्रेणी में 349 दर्ज किया गया है।

    इसके अलावा राजधानी के धौला कुआं इलाके में एक्यूआई 356, आनंद विहार में एक्यूआई 390, अलीपुर में 356, अशोक विहार में 388, चांदनी चौक में 371 और आईटीओ में 357 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, बवाना में एक्यूआई 405, बुराड़ी एक्यूआई में 369, जहांगीरपुरी एक्यूआई में 394, नरेला एक्यूआई में 388 और द्वारका में एक्यूआई 348 दर्ज किया गया है।

    दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 325, गाजियाबाद के वसुंधरा में एक्यूआई 296, इंदिरापुरम में एक्यूआई 389 और गुरुग्राम (विकास सदन में एक्यूआई 325 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले, बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 327 रहा, जबकि मंगलवार को यह 352 और सोमवार को 382 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान अनुसार, आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में बहुत सुधार आने के आसार कम हैं।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    धौला कुआं 356
    आनंद विहार 390
    अलीपुर 356
    अशोक विहार 388
    चांदनी चौक 371
    आईटीओ 357
    बवाना 405
    बुराड़ी 369
    जहांगीरपुरी 394
    नरेला 388
    द्वारका 348
    नोएडा सेक्टर-62 325
    गाजियाबाद, वसुंधरा 296
    इंदिरापुरम 389
    गुरुग्राम (विकास सदन) 325

    नोट- ये आंकड़े सीपीसीबी की बेवसाइट से लिए गए हैं। ताजा अपडेट के लिए आप यहां से डेटा देख सकते हैं।
    https://airquality.cpcb.gov.in/AQI_India/

