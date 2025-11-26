दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री पहुंचा, सुबह धुंध–दोपहर साफ मौसम का पूर्वानुमान, तापमान फिर गिरने की आशंका

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार को राजधानी में एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति अगले दो दिन जारी रह सकती है। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में कमी के संकेत है। मंगलवार को राजधानी में सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर का 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम था जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था। हवा में नमी का स्तर 100 से 42 प्रतिशत दर्ज किया गया।