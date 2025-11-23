Language
    दिल्ली में प्रदूषण का कहर, हवा हुई 'बेहद खराब'; कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा AQI

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:08 PM (IST)

    दिल्ली में ठंड और धीमी हवा के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। रविवार को दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। वजीरपुर और विवेक विहार में AQI 450 से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' रहने की संभावना जताई है।

    दिल्ली में ठंड और धीमी हवा के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड और हवा की कम स्पीड ने रविवार को दिल्ली के पल्यूशन लेवल को और बढ़ा दिया। नतीजतन, दिल्ली का ओवरऑल AQI "बहुत खराब" कैटेगरी में रहा, लेकिन "खराब" कैटेगरी से थोड़ा नीचे था। हवा में रिकमेंडेड एयर क्वालिटी से साढ़े तीन गुना ज़्यादा हवा की क्वालिटी थी। वज़ीरपुर और विवेक विहार में रविवार को AQI 450 से ज़्यादा, "खराब" कैटेगरी तक पहुंच गया।

    सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का एवरेज AQI 391 था। हवा का यह लेवल "बहुत खराब" माना जाता है। पिछले दिन, शनिवार को यह 370 था। यह पिछले 24 घंटों में 21 पॉइंट की बढ़ोतरी है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, हवा तभी हेल्दी मानी जाती है जब PM 10 का लेवल 100 से नीचे और PM 2.5 का लेवल 60 से नीचे हो। हालांकि, शाम 4 बजे रविवार को PM 10 का औसत लेवल 373.3 माइक्रोग्राम और PM 2.5 का औसत लेवल 215.8 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। इसका मतलब है कि हवा में पॉल्यूटेंट्स का लेवल नॉर्मल लेवल से साढ़े तीन गुना ज़्यादा है।

    CPCB के SAMEER ऐप के मुताबिक, दिल्ली के 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने "खराब" एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की, और बाकी 19 ने 300 से ज़्यादा रीडिंग के साथ "बहुत खराब" एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की। स्विस ऐप IQ Air के मुताबिक, सुबह 9:30 बजे दिल्ली का AQI 463 रिकॉर्ड किया गया, जो "खतरनाक" कैटेगरी में है, और रात 9:30 बजे यह 461 पर पहुँच गया, जो "खतरनाक" कैटेगरी में है।

    दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ने पर, दो जगहों पर AQI 450 से ऊपर पहुँच गया। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, 450 से ऊपर AQI को "खराब" माना जाता है। रविवार दोपहर 3 बजे, वज़ीरपुर और विवेक विहार में AQI "गंभीर" कैटेगरी में रहा। कुल 18 जगहों पर AQI 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब है कि वे "गंभीर" या "बहुत गंभीर" कैटेगरी में थे।

    IIT-M पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के मुताबिक, रविवार को दिल्ली की हवा में पराली जलाने की हिस्सेदारी सिर्फ़ 1.39 परसेंट थी, जो शनिवार को 2.66 परसेंट थी।

    एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, सोमवार से बुधवार तक दिल्ली की एयर क्वालिटी "बहुत खराब" कैटेगरी में रहने की संभावना है।

    मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस था, जो नॉर्मल लेवल है, जबकि कम से कम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस था, जो नॉर्मल से 0.9 डिग्री कम था। ह्यूमिडिटी का लेवल 100 से 45 परसेंट के बीच रहा।

    मौसम विभाग ने सोमवार सुबह हल्के से मीडियम कोहरे का अनुमान लगाया है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 25 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिन भर आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी।

    इन इलाकों में एयर क्वालिटी सबसे खराब 

    रैंक इलाका AQI
    1 वजीरपुर 456
    1 विवेक विहार 456
    2 रोहिणी 449
    3 जहांगीरपुरी 446
    4 बवाना 440
    5 आनंद विहार 436
    6 अशोक विहार 434
    7 मुंडका 422
    7 नरेला 422
    8 बुराड़ी 415