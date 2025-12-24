दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती, 115 लोगों पर लगा 50 लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते ग्रेप-चार लागू है। हालात यह है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रेप के प्रतिबंधाें का उल्लंघन करने वालों पर शाहदरा जिला प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। प्रशासन ने 115 लोगों के चालान किए। कुल 50 लाख रुपये के चालान प्रशासन कर चुका है। लोगों से चालान की वसूली भी की जा रही है। दस दिनों के अंदर लोगों को चालान भरने को कहा गया है।

शाहदरा एसडीएम तपन झा ने कहा कि ग्रेप-चार में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हैं। लकड़ी व कोयले से आग जलाने पर प्रतिबंधित है। प्रशासन ने प्रतिबंधों का ठीक तरह से पालन करवाने के लिए 16 कर्मचारियों की टीमें बनाई हुई हैं। यह टीमें हर एक क्षेत्र में जा रही हैं। जहां भी निर्माण कार्य होता मिल रहा है या फिर कोई आग जला रहा है।