दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती, 115 लोगों पर लगा 50 लाख रुपये का जुर्माना
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेप-4 लागू है। शाहदरा जिला प्रशासन ग्रेप के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती कर रहा है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते ग्रेप-चार लागू है। हालात यह है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रेप के प्रतिबंधाें का उल्लंघन करने वालों पर शाहदरा जिला प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। प्रशासन ने 115 लोगों के चालान किए। कुल 50 लाख रुपये के चालान प्रशासन कर चुका है। लोगों से चालान की वसूली भी की जा रही है। दस दिनों के अंदर लोगों को चालान भरने को कहा गया है।
शाहदरा एसडीएम तपन झा ने कहा कि ग्रेप-चार में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हैं। लकड़ी व कोयले से आग जलाने पर प्रतिबंधित है। प्रशासन ने प्रतिबंधों का ठीक तरह से पालन करवाने के लिए 16 कर्मचारियों की टीमें बनाई हुई हैं। यह टीमें हर एक क्षेत्र में जा रही हैं। जहां भी निर्माण कार्य होता मिल रहा है या फिर कोई आग जला रहा है।
किसी ने भवन निर्माण सामग्री खुले में डाल रखी है तो उसके चालान किए जा रहे हैं। उल्लंघन दस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक रेस्तरां में जाकर यह चेक किया जा रहा है कि कहीं कच्चा तंदूर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अधिकतर रेस्तरां संचालकों ने कच्चे तंदूर की जगह गैस वाला ले लिया है। कुछ रेस्तरां व ढाबे वालों ने आर्डर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी आदेश का उल्लंघन होते हुए मिलेगा, वहां पर कार्रवाई होगी।
