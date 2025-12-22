Delhi Air Pollution: न पराली, न पटाखे, न कड़ाके की ठंड; फिर क्यों घुट रहा दिल्ली का दम?

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। पड़ोसी राज्यों में पराली अब जल नहीं रही है, दीवाली के पटाखे खत्म हो चुके हैं और कड़ाके की सर्दी अभी तक आई नहीं है। इसके बावजूद, 13 दिसंबर को राजधानी की वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई और तभी से 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में है। एक नए अध्ययन में इसके पीछे भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों से इतर राजधानी के अपने कारकों ही मुख्य वजह बताया जा रहा है।

सफर इंडिया और बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इस संयुक्त अध्ययन में सामने आया है कि 13 दिसंबर को दिल्ली व इसके एयरशेड में हवा की गति लगभग शून्य हो गई। न तो कुछ बाहर से अंदर आ रहा था और न ही अंदर से बाहर जा पा रहा था। 'इनवर्जन लेयर' (वायुमंडल की एक परत, जहां तापमान ऊंचाई के साथ सामान्य रूप से घटने के बजाय बढ़ता है) के 500-700 मीटर तक सिमट जाने के कारण ऊपर की ओर भी फैलाव थम गया। नतीजा निश्चित स्रोतों से निकलने वाला उत्सर्जन वहीं ठहर गया, जहां से निकला था। इससे स्थानीय स्तर पर 'प्रदूषण हॉट स्पॉट' बन गए।

दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। एएनआई अध्ययन बताता है कि जब हवा ठहर जाती है तो वेंटिलेशन निकासी ठप हो जाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं बचता। लेकिन जब वायुमंडल अस्थायी रूप से खुद को साफ करने की क्षमता खो देता है, भले ही कुछ दिनों के लिए, तो राजधानी के उत्सर्जन का वास्तविक पैमाना भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है, जो एक स्व-निर्मित संकट है।