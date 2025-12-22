Language
    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर छिड़ा सियासी संग्राम, आप ने गाने के जरिए भाजपा सरकार को घेरा

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने एक गाने के माध्यम से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गाने में दिल् ...और पढ़ें

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आप ने भाजपा को घेरा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषित हवा को लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा सरकार पर हमला जारी है। आप ने भाजपा सरकार पर AQI मानीटरिंग स्टेशन में फर्जीवाड़ा करने का आरोप गाने के माध्यम से से भी प्रस्तुत किया है।

    इसे इंटरनेट मीडिया पर जारी किया गया है। प्रदूषण पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए आप द्वारा बनाए गए सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सेंटा क्लाज के माध्यम से जगह जगह यह गाना प्रस्तुत किया जा रहा है। आप प्रदूषण के चलते इनके बेहोश हो जाने का भी दिल्ली भर में नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर दिल्ली सरकार पर हमला बोल रही है।

    वहीं आप ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के इलाके में सरकारी काम चल रहा है। सड़क पर खुदाई चल रही है। क्या ऐसे ही प्रदूषण रुकेगा?

    भाजपा का पलटवार

    उधर आप के नाटक के तरीके से हमला करने पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप द्वारा प्रदूषण जैसे गम्भीर विषय पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन एवं सेंटा क्लोज की बेहोशी की बात जोड़ कर हास्य व्यंग्य करने की दिल्ली वाले निंदा कर रहे हैं।

    कहा कि आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं वह अरविंद केजरीवाल की दिल्ली एवं पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम है। कहा कि बेहतर होगा कि आप गम्भीरता से काम ले और प्रदूषण पर हास्य व्यंग्य नौटंकी करने की जगह दिल्ली वालों एवं सरकार को प्रदूषण की रोकथाम पर काम करने दें।

