दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर छिड़ा सियासी संग्राम, आप ने गाने के जरिए भाजपा सरकार को घेरा

भाजपा का पलटवार

उधर आप के नाटक के तरीके से हमला करने पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप द्वारा प्रदूषण जैसे गम्भीर विषय पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन एवं सेंटा क्लोज की बेहोशी की बात जोड़ कर हास्य व्यंग्य करने की दिल्ली वाले निंदा कर रहे हैं।

कहा कि आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं वह अरविंद केजरीवाल की दिल्ली एवं पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम है। कहा कि बेहतर होगा कि आप गम्भीरता से काम ले और प्रदूषण पर हास्य व्यंग्य नौटंकी करने की जगह दिल्ली वालों एवं सरकार को प्रदूषण की रोकथाम पर काम करने दें।