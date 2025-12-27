Language
    एक थप्पड़ के बदले नाबालिग ने युवक को 12 बार घोंपा चाकू, क्रिसमस की छुट्टी में की खूनी वारदात

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट में एक नाबालिग ने 23 वर्षीय युवक करण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। यह वारदात एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए की गई, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राजधानी के पश्चिम विहार वेस्ट इलाके में एक नाबालिग द्वारा 23 वर्षीय युवक की सरेराह चाकू गोदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात महज एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए अंजाम दी गई। आरोपित नाबालिग ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ करीब 12 बार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को हिरासत में ले लिया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है।

    मृतक की पहचान करण के रूप में हुई है, जो ज्वालापुरी कैंप में रहता था और गुरुग्राम की एक कंपनी में क्लर्क था। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले करण ने नाबालिग को कोई सामान लाने के लिए कहा था, जिसके इनकार करने पर करण ने बीच बाजार में उसे थप्पड़ मार दिया था।

    इस अपमान से आहत नाबालिग तभी से बदला लेने की फिराक में घूम रहा था। वृहस्पतिवार को जब क्रिसमस की छुट्टी के कारण करण इलाके के एक पार्क में बैठा था, तब आरोपित ने वहां पहुंचकर विवाद शुरू किया और अचानकर उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

    पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू सावन के महीने में हरिद्वार से खरीदा था। वह अक्सर इस चाकू से इलाके के लोगों में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपित ने अमानवीयता की हदें पार करते हुए जमीन पर लहूलुहान पड़े करण पर थूका और वहां से फरार हो गया।

    जानकारी के अनुसार करण अपने माता-पिता की इकलौती संतान था और उसने नए साल के अवसर पर उन्हें अयोध्या और वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। परिजनों ने बताया कि वह बेहद शांत स्वभाव का था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस इस मामले की अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है।

