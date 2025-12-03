दिल्ली MCD की बदल गई तस्वीर, BJP को AAP से 10 फीसदी ज्यादा मिला जनता का प्यार; एक क्लिक में पढ़ें 12 सीटों का हाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi MCD upchunav Result 2025 दिल्ली नगर निगम (एमसीडी, MCD) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एमसीडी सदन की तस्वीर बदल गई है। भले ही इन 12 सीटों में से भाजपा की सीटें घटकर सात रह गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि भाजपा ने आम आदमी पार्टी से 10 फीसदी ज्यादा वोट हासिल किए हैं।
दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आज यानी (3 दिसंबर) को आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 12 में से सात सीटों पर कब्जा किया जबकि, आम आदमी पार्टी के खाते में तीन सीटें ही आई हैं। कांग्रेस और ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक को एक-एक सीट पर जीत मिली है।
दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव में भाजपा को 45.09 प्रतिशत मत मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 34.97 फीसदी वोट मिले हैं। कांग्रेस को 13.44 प्रतिशत वोट मिले, जबकि ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक को 4.38 फीसदी मत मिले हैं। इनके अलावा निर्दलीय को 1.11 प्रतिशत मत पड़े हैं, जबकि नोटा के लिए 0.96 फीसदी लोगों ने वोट किया।
शालीमार बाग-बी सीट पर भाजपा की अनीता जैन ने आप की बबीता राणा को 10101 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। द्वारका-बी सीट पर भाजपा की मनीषा देवी ने कब्जा किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की राज बाला को 9100 वोटों से हराया है।
ढिचाऊं कलां सीट पर भाजपा की रेखा रानी ने आप की नीतू को 5637 मतों से हराया है। चांदनी महल सीट पर एआइएफबी के मो. इमरान ने आप के मुंदसर उसमान को 4692 वोटों से हराया है।
ग्रेटर कैलाश सीट पर बीजेपी के अंजुम मंडल ने ईशा गुप्ता को 4065 वोटों से हरा दिया है। संगम विहार ए सीट पर कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने भाजपा के सुब्रहजीत गौतम को 3628 मतों से हरा दिया है।
दक्षिणपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी के राम स्वरूप कनौजिया ने रोहिणी को 2262 वोटों से हराया है। विनोद नगर सीट पर भाजपा की सरला चौधरी ने आप की गीता रावत को 1769 मतों से हरा दिया है।
मुंडका वार्ड पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के अनिल ने भाजपा के जयपाल को 1577 वोटों से हरा दिया है। चांदनी चौक सीट पर भाजपा के सुमन कुमार गुप्ता ने आप के हर्ष शर्मा को 1182 मतों से हराया है।
अशोक विहार सीट पर भाजपा के वीना असीजा ने आप की सीमा गोयल को 405 मतों से हरा दिया है। नारायणा वार्ड पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के राजन अरोड़ा ने भाजपा की चंद्रकांती शिवानी को 148 वोटों से हराया है।
दिल्ली MCD उपचुनाव 2025: दलवार वोट प्रतिशत
|दल
|वोट प्रतिशत (%)
|भाजपा (BJP)
|45.09%
|आप (AAP)
|34.97%
|कांग्रेस (Congress)
|13.44%
|ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB)
|4.38%
|निर्दलीय (Independent)
|1.11%
|NOTA
|0.96%
|कुल मतदान प्रतिशत: - 38.51%
(12 वार्डों में औसत टर्नआउट)
दिल्ली MCD उपचुनाव 2025: कौन कितनी सीट जीता
|दल
|जीती गई सीटें
|भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
|7
|आम आदमी पार्टी (आप)
|3
|कांग्रेस
|1
|ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB)
|1
|कुल सीटें
|12
आप को 3, कांग्रेस और AIFB को 1-1 सीट
दिल्ली MCD उपचुनाव 2025 के बाद: सदन में नई स्थिति
|दल
|कुल पार्षद (सीटें)
|भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
|123
|आम आदमी पार्टी (आप)
|101
|इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी
|15
|कांग्रेस
|9
|ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB)
|1
|कुल पार्षद (250 में से)
|249*
कृपया धैर्य रखें।