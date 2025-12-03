Language
    Delhi MCD Result 2025: संगम विहार सीट जीतकर गदगद हुई कांग्रेस, सुरेश चौधरी ने जीता जनता का दिल

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा ने 7 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने संगम विहार में एक सीट पर जीत हासिल की है। आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने संगम विहार वार्ड 163 पर 2260 वीटों से जीत दर्ज की। जागरण

    Delhi MCD upchunav Result 2025। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी, MCD) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। 12 में से सात सीटों पर भाजपा कब्जा कर चुकी है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस ने हासिल कर ली। वहीं, आम आदमी पार्टी ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है। बाकी सीटों पर नतीजों का इंतजार हो रहा है।

    बता दें कि कांग्रेस ने संगम विहार में जीत दर्ज करके अपना खाता खोल लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने संगम विहार वार्ड 163 पर 2260 वीटों से जीत दर्ज की।

    उधर, आम आदमी पार्टी ने मुंडका और दक्षिणपुरी सीट पर कब्जा किया है। इनके अलावा भाजपा अभी तक चांदनी चौक और शालीमार बाग-बी समेत सात सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है।

