Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi MCD Result 2025: CM रेखा गुप्ता वाले वार्ड में भाजपा ने रचा इतिहास, अनीता जैन की प्रचंड जीत देख टेंशन में AAP

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    दिल्ली एमसीडी उपचुनाव 2025 के नतीजे आ रहे हैं। भाजपा ने चांदनी चौक और शालीमार बाग-बी में जीत दर्ज की है, जहां अनीता जैन ने 10101 वोटों से जीत हासिल की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शामीमार बाग सीट पर भाजपा की अनीता जैन ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। सोशल मीडिया

    Delhi MCD upchunav Result 2025। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी, MCD) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज (3 दिसंबर) को आ रहे हैं। फिलहाल कई सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। सबसे पहले भाजपा ने चांदनी चौक सीट पर जीत दर्ज करके अपना खाता खोला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के वार्ड शामीमार बाग-बी वार्ड नंबर 56 में भी भाजपा ने इतिहास रच दिया है। भाजपा ने यह सीट बंपर वोटों के अंतर से हासिल की है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की अनीत जैन ने आदमी पार्टी की बबीता राणा को 10101 वोटों से हराया है। इस सीट पर जीत का इतना बड़ा अंतर इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर सीएम रेखा गुप्ता की साख दांव पर लगी थी।

    बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद से यह सीट खाली पड़ी थी। क्योंकि इस सीट पर पहले रेखा गुप्ता पार्षद थी। हालांकि, भाजपा अभी तक दो सीट हार चुकी है। ये दोनों सीटों भाजपा के कब्जे वाली थी। इनमें संगम विहार और मुंडका सीट शामिल है।

    WhatsApp Image 2025-12-03 at 10.15.43

    शालीमार बाग सीट पर जीत के बाद जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता। जागरण

    यह भी पढ़ें- Delhi MCD ByElection Result 2025 Live: शालीमार बाग, विनोद नगर से BJP जीती, दक्षिणपुरी में AAP और संगम विहार में कांग्रेस का खुला खाता

    मुंडका सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने 1577 वोटों से जीत दर्ज की है। संगम विहार वार्ड 163 ए से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। यहां पर दूसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी रहे। उधर, शालीमार बाग सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा ने यह सीट 10 हजार वोटों से जीती है। आम आदमी पार्टी ने दक्षिणपुरी सीट जीतकर अपना खाता खोला है।

    यह भी पढ़ें- Delhi MCD Chunav Result 2025: भाजपा ने चांदनी चौक से खोला खाता, BJP के सुमन गुप्ता ने AAP के हर्ष शर्मा को चटाई धूल