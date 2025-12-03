Delhi MCD Result 2025: उपचुनाव में भाजपा और AAP को झटका, कांग्रेस का खुला खाता; जानिए कहां से कौन जीता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi MCD upchunav Result 2025 दिल्ली नगर निगम (एमसीडी, MCD) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। भाजपा 12 में से सात सीटों पर जीती, आप तीन तो कांग्रेस एक और एक पर ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक जीती है।

वैसे तो पहले भाजपा के पास 12 में से नौ सीटें थीं और आप के पास तीन सीटें थीं। भाजपा सात ही सीटों पर जीत पाई है। इसमें एक सीट भाजपा वह जीती है, जो पहले नहीं जीती थी। यह भी पढ़ें- Delhi MCD Result 2025: संगम विहार सीट जीतकर गदगद हुई कांग्रेस, सुरेश चौधरी ने जीता जनता का दिल बता दें कि चांदनी चौक में भाजपा ने 1182 वोट से जीत दर्ज की है। आप के लिए झटका इसलिए है, क्योंकि वह तीन सीटों पर तो जीत गई है लेकिन, 17000 वोट से चांदनी महल सीट पर जो जीत दर्ज की, वहां पर आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। आप के बागी विधायक के प्रत्याशी चांदनी महल सीट पर जीत गए हैं जबकि, आप संगम विहार सीट पर तीसरे नंबर पर चली गई है।