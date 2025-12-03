Delhi MCD Result 2025: उपचुनाव में भाजपा और AAP को झटका, कांग्रेस का खुला खाता; जानिए कहां से कौन जीता
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi MCD upchunav Result 2025 दिल्ली नगर निगम (एमसीडी, MCD) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। भाजपा 12 में से सात सीटों पर जीती, आप तीन तो कांग्रेस एक और एक पर ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक जीती है।
वैसे तो पहले भाजपा के पास 12 में से नौ सीटें थीं और आप के पास तीन सीटें थीं। भाजपा सात ही सीटों पर जीत पाई है। इसमें एक सीट भाजपा वह जीती है, जो पहले नहीं जीती थी।
बता दें कि चांदनी चौक में भाजपा ने 1182 वोट से जीत दर्ज की है। आप के लिए झटका इसलिए है, क्योंकि वह तीन सीटों पर तो जीत गई है लेकिन, 17000 वोट से चांदनी महल सीट पर जो जीत दर्ज की, वहां पर आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। आप के बागी विधायक के प्रत्याशी चांदनी महल सीट पर जीत गए हैं जबकि, आप संगम विहार सीट पर तीसरे नंबर पर चली गई है।
कांग्रेस के लिए यह चुनाव फायदे वाला साबित हुआ। क्योंकि भाजपा के कब्जे वाली संगम विहार सीट कांग्रेस ने हथिया ली है। वहीं, आप के लिए झटके वाली बात यह है कि जो सीट निगम के 2022 के आम चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीती थी वह आप हार गई है। आप यहां पर तीसरे नंबर रही है।
आप के विधायक आले मोहम्मद इकबाल के समर्थित प्रत्याशी मो. इमरान ने 4592 मतों से जीत दर्ज की है। भाजपा विधायकों से नाराजगी के चलते भाजपा को दो सीटों का नुकसान हुआ है। संगम विहार में भाजपा के विधायक चंदन चौधरी के निगम से इस्तीफे की वजह से यह सीट खाली हुई थी। उनकी छवि का नुकसान वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को हुआ और कांग्रेस वहां से जीत गई।
वहीं, मुंडका सीट पर भी आप प्रत्याशी जीत गए हैं, क्योंकि यहां पर भाजपा के विधायक गजेंद्र दराल से भी लोगों में नाराजगी थी। इसी प्रकार नारायणा में आप जीत गई है। यहां पर आप ने बाहरी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का मुद्दा बनाया था।
दिल्ली MCD उपचुनाव 2025: 2022 vs 2025 नतीजों की तुलना
|वार्ड का नाम
|2022 का विजेता
|2025 का विजेता
|बदलाव (पहले → अब)
|द्वारका बी
|भाजपा
|भाजपा
|कोई बदलाव नहीं
|नारायणा
|भाजपा
|आप
|भाजपा → आप
|विनोद नगर
|भाजपा
|भाजपा
|कोई बदलाव नहीं
|अशोक विहार
|भाजपा
|भाजपा
|कोई बदलाव नहीं
|ग्रेटर कैलाश
|भाजपा
|भाजपा
|कोई बदलाव नहीं
|ढिचाऊं कलां
|भाजपा
|भाजपा
|कोई बदलाव नहीं
|मुंडका
|भाजपा
|आप
|भाजपा → आप
|संगम विहार
|भाजपा
|कांग्रेस
|भाजपा → कांग्रेस
|दक्षिणपुरी
|आप
|आप
|कोई बदलाव नहीं
|चांदनी चौक
|आप
|भाजपा
|आप → भाजपा
