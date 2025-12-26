दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज वारदात, व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या

डिजिटल डेस्क, पूर्वी दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम एरिया में बृहस्पतिवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

वारदात के संबंध में पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम घटना की सूचना मिलने पर टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची और जहां एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। उसे तुरंत इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है।