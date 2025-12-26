Language
    दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज वारदात, व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:54 AM (IST)

    दिल्ली के वेलकम इलाके में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर सौजन्य- जागरण ग्राफिक्स

    डिजिटल डेस्क, पूर्वी दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम एरिया में बृहस्पतिवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। 

    वारदात के संबंध में पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम घटना की सूचना मिलने पर टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची और जहां एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। उसे तुरंत इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है।

    

    मृतक व्यक्ति की पहचान सूरज के रूप में की गई है, उसके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक जांच में व्यक्ति को चाकू के घाव लगे हुए प्रतीत होते हैं। वारदात को लेकर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

