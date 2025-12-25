Language
    Delhi Crime: नरेला में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, चाय दुकानदार को गोली मारने वाले दोनों हुए घायल

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात पुलिस और बदमाशों को बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बाइक सवार दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इन्हें पास के ही राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, घटनास्थल से पिस्टल, पांच खाली कारतूस समेत आरोपित की बाइक बरामद की है। दोनों आरोपितों ने मंगलवार की रात नरेला में एक चाय दुकानदार के कंधे में गोली मारकर फरार हो गए थे।

    इन दोनों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों ही नरेला थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश हैं। चंदन पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, डकैती और चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। वहीं, अफजल पर सरकारी कर्मचारी पर हमला, डकैती, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड़ सहित पाक्सो एक्ट और चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि नरेला थाना पुलिस को जानकारी मिली कि मंगलवार को नरेला में एक दुकानदार को गोली मारने वाले दोनों बदमाश इलाके में मोटरसाइकिल पर हथियार के साथ घूम रहे हैं। जानकारी मिलते ही नरेला एसएचओ राजेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। तुरंत टीम बदमाशों की तलाश में निकली। एनआईटी के पास एक स्पेशल पिकेट भी लगाई गई।

    एनआईटी रोड के पीछे पिकेट चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया। लेकिन उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने जब दोनों बदमाशों का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर एक के बाद एक तीन गोलियां चला दीं।

    आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने भी तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से दो गोलियां दोनों बदमाशों के पैरों में लगीं। दोनों को तुरंत राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इन्हें रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुुलिस अधिकारी के मुताबिक इनके खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए बाधा डालना, हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।