दिल्ली: गुरुद्वारे में दूध खरीदने के लिए लाइन में लगने के दौरान विवाद, युवक पर चाकू से हमला

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शालीमार बाग थाना इलाके में लाइन तोड़ने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने एक दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित बर्मन और अनुज ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। यह पहली बार है जब वे आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए हैं।

उत्तर-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे, सिंघलपुर के एक गुरुद्वारे में दूध खरीदने के लिए लाइन में खड़े एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। घटना की पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जा चुका था।

पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल युवक का बयान दर्ज किया। पीड़ित राजीव ने पुलिस को बताया कि वह गुरुद्वारे में दूध खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था। इसी दौरान स्थानीय निवासी सुमित और अनुज ने लाइन तोड़ने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो बात बढ़ गई।

आरोप है कि विवाद के दौरान अनुज ने राजीव को पीछे से पकड़ लिया और सुमित ने चाकू निकालकर उसकी छाती में घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों आरोपियों ने उसके दोस्त अरविंद पर भी हमला किया, जो बीच-बचाव करने आया था, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए।

स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर रामपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।