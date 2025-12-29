दिल्ली के दयालपुर इलाके में चाकूबाजी, सिगरेट पीने के दौरान दो दोस्तों में हुआ था विवाद 

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दयालपुर इलाके में सिगरेट पीने के दौरान दो दोस्तों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ गया कि एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे पर वार कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

घायल हालत में साहिल को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी शिकायत पर दयालपुर थाना ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।



साहिल अपने परिवार के साथ नेहरू विहार क्षेत्र में रहता है। वह अपने दोस्त सोहेल के साथ पुरानी चौकी के पास एक दुकान पर सिगरेट पी रहा था। पिछले दाे वर्ष से उनकी दोस्ती थी। सिगरेट पीने के दौरान उसकी कहासुनी हो गई।