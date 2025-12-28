रात में पैदल घर लौट रहे बुजुर्ग डॉक्टर का गला दबाकर की लूटपाट, मोबाइल और 12 हजार ले उड़े बदमाश
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अस्पताल से मरीज को देखकर घर लौट रहे एक बुजुर्ग डाॅक्टर से तीन बदमाशों ने पीछे से गला दबाकर मोबाइल फोन समेत 12 हजार रुपये लूट लिए। तीनों बदमाश आजादपुर मंडी के पास वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। 75 वर्षीय पीड़ित डाक्टर राम भरोसे की शिकायत पर महेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो बदमाशों को पकड़ा है।
इनके पास से लूटे हुए दो मोबाइल फोन मिले हैं। पुलिस अब लूट की रकम और फरार एक अन्य आरोपितों का पता लगा रही है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान साहिल उर्फ कुल्ली के रूप में हुई है, जो पहले भी झपटमारी के एक मामले में शामिल रह चुका है। वहीं, दूसरे की पहचान नाबालिग के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान दोनों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पीड़ित के दो मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए।
उत्तरी-पश्चिमी जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर की रात करीब 12:30 बजे आयुर्वेदिक चिकित्सक डाॅक्टर राम भरोसे, बीएमएस क्लिनिक से मरीज को देखकर पैदल घर जहांगीरपुरी लौट रहे थे। जब वे आजादपुर सब्जी मंडी के पास काली माता मंदिर के सामने फुटपाथ पर पहुंचे, तभी तीन अज्ञात युवकों ने उन्हें घेर लिया।
एक आरोपित ने उनका गला दबा लिया, जबकि अन्य दो ने जबरन उनके दो मोबाइल फोन, 12 हजार रुपये नकद और कुछ जरूरी दस्तावेज लूट लिए। वारदात के बाद आरोपित आदर्श नगर स्थित एचडीएफसी बैंक की ओर फरार हो गए। घटना की शिकायत पर थाना महेंद्र पार्क में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, जिसके बाद साहिल उर्फ कुल्ली और एक किशोर को दबोच लिया गया।
