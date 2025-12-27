रोहिणी और उत्तरी-पश्चिमी जिले में मिले दो शव, दोनों की नहीं हुई शिनाख्त; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी और उत्तरी-पश्चिमी जिला क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध हालात में दो शव मिले हैं। दोनों ही मामलों में मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं, पुलिस मृतकों की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर संभावित पहलू से जांच कर रही है। शवों के मिलने वाले स्थानों के आसपास सीसीटीवी कैमरों से भी जांच में जुटी है, आखिर मृतक यहां तक कैसे पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहला मामला रोहिणी जिले का है, जहां 25 दिसंबर को आयोध्या चौक के पास एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी तरह की स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। शव को रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है।

दूसरा मामला उत्तरी-पश्चिमी जिला के माडल टाउन थाना क्षेत्र का है, जहां 35 वर्षीय एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में मिला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही मामलों में शव मिलने के स्थानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक वहां कैसे पहुंचे और उनके साथ कोई आपराधिक घटना तो नहीं हुई।