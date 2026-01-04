IGI एयरपोर्ट पर कोहरे की मार! दिल्ली से रवाना होने वाली दो तिहाई फ्लाइट्स लेट, आठ उड़ानें रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोहरे का असर रविवार को भी उड़ानों पर देखने को मिला। रविवार को नई दिल्ली से विभिन्न घरेलू व अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जाने वाली करीब दो तिहाई उड़ानें विलंबित रहीं। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब करीब आधा घंटा रहा। हालांकि रद उड़ानों की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम रहीं।

करीब आठ उड़ानों को रद किया गया। इनमें से पांच उड़ानें एलाइंस एयर की है। शेष में एक उड़ान एअर इंडिया तथा एक उड़ान इंडिगो की है। जिन उड़ानों को रद किया गया, उन्हें गोरखपुर, कुल्लू, जबलपुर, हिसार, धर्मशाला, वाराणसी, मुंबई व चंड़ीगढ़ जाना था।