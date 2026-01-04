Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IGI एयरपोर्ट पर कोहरे की मार! दिल्ली से रवाना होने वाली दो तिहाई फ्लाइट्स लेट, आठ उड़ानें रद

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:29 PM (IST)

    रविवार को नई दिल्ली में कोहरे के कारण उड़ानों पर गहरा असर पड़ा। लगभग दो-तिहाई उड़ानें विलंबित हुईं, जबकि आठ उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें एलायंस एयर, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोहरे का असर रविवार को भी उड़ानों पर देखने को मिला। रविवार को नई दिल्ली से विभिन्न घरेलू व अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जाने वाली करीब दो तिहाई उड़ानें विलंबित रहीं। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब करीब आधा घंटा रहा। हालांकि रद उड़ानों की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम रहीं।

    करीब आठ उड़ानों को रद किया गया। इनमें से पांच उड़ानें एलाइंस एयर की है। शेष में एक उड़ान एअर इंडिया तथा एक उड़ान इंडिगो की है। जिन उड़ानों को रद किया गया, उन्हें गोरखपुर, कुल्लू, जबलपुर, हिसार, धर्मशाला, वाराणसी, मुंबई व चंड़ीगढ़ जाना था।

    देर रात से तड़के चार बजे तक सर्वाधिक देरी

    विमानों के विलंब होने का सबसे ज्यादा देर रात से तड़के चार बजे के बीच देखा गया। इस अवधि में शायद ही कोई ऐसी उड़ान रही जिसके प्रस्थान में एक घंटा का विलंब नहीं देखा गया। चार बजे के बाद स्थिति थोड़ी संभली लेकिन विलंब जारी रहा। दिन में कुछ देर के लिए लगा कि अब स्थिति नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन तब उड़ानों पर दिल्ली की दृश्यता से ज्यादा अन्य गंतव्यों से आ रही उड़ानों के विलंबित रहने का असर नजर आने लगा।

    unnamed

    इसके बाद समय सारिणी जो बिगड़ी वह पूरे दिन जारी रही। एयरलाइंस तथा आइजीआइ एयरपोर्ट की संचालन कंपनी डायल द्वारा इस बारे में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी होती रही।

    यह भी पढ़ें- MCD में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कमिश्नर अश्वनी कुमार का हुआ जम्मू-कश्मीर तबादला; ये दो अधिकारी रेस में 