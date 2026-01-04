IGI एयरपोर्ट पर कोहरे की मार! दिल्ली से रवाना होने वाली दो तिहाई फ्लाइट्स लेट, आठ उड़ानें रद
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोहरे का असर रविवार को भी उड़ानों पर देखने को मिला। रविवार को नई दिल्ली से विभिन्न घरेलू व अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जाने वाली करीब दो तिहाई उड़ानें विलंबित रहीं। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब करीब आधा घंटा रहा। हालांकि रद उड़ानों की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम रहीं।
करीब आठ उड़ानों को रद किया गया। इनमें से पांच उड़ानें एलाइंस एयर की है। शेष में एक उड़ान एअर इंडिया तथा एक उड़ान इंडिगो की है। जिन उड़ानों को रद किया गया, उन्हें गोरखपुर, कुल्लू, जबलपुर, हिसार, धर्मशाला, वाराणसी, मुंबई व चंड़ीगढ़ जाना था।
देर रात से तड़के चार बजे तक सर्वाधिक देरी
विमानों के विलंब होने का सबसे ज्यादा देर रात से तड़के चार बजे के बीच देखा गया। इस अवधि में शायद ही कोई ऐसी उड़ान रही जिसके प्रस्थान में एक घंटा का विलंब नहीं देखा गया। चार बजे के बाद स्थिति थोड़ी संभली लेकिन विलंब जारी रहा। दिन में कुछ देर के लिए लगा कि अब स्थिति नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन तब उड़ानों पर दिल्ली की दृश्यता से ज्यादा अन्य गंतव्यों से आ रही उड़ानों के विलंबित रहने का असर नजर आने लगा।
इसके बाद समय सारिणी जो बिगड़ी वह पूरे दिन जारी रही। एयरलाइंस तथा आइजीआइ एयरपोर्ट की संचालन कंपनी डायल द्वारा इस बारे में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी होती रही।
