Delhi Weather: दिल्ली में और गिरा तापमान, 15 साल में सबसे ठंडी रही बृहस्पतिवार की सुबह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस साल दिसंबर के पहले सप्ताह में ही दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। पिछले 15 वर्षों में दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे ठंडी शुरुआत हुई है। एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा गया था। वर्ष 2011 से अबतक सबसे कम था।

दो दिसंबर को यह बढ़कर 9.6 डिग्री सेल्सियस हो गई थी परंतु, बुधवार (तीन दिसंबर) को एक बार फिर से सुबह का तापमान गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। बृहस्पतिवार को यह 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

इस तरह से बृहस्पतिवार की सुबह पिछले 15 वर्षों में दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे ठंडी रही। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इस दिसंबर में न्यूनतम तापमान का विवरण तारीख न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) 1 दिसंबर 5.7 2 दिसंबर 9.6 3 दिसंबर 6.4 4 दिसंबर 5.6 पिछले 15 वर्षों में दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे कम तापमान का विवरण वर्ष न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) 2025 5.6 2024 8.5 2023 9.2 2022 7.6 2021 11 2020 8 2019 7.6 2018 8.4 2017 7.4 2016 8.4 2015 10.1 2014 10 2013 9.2 2012 6.5 2011 10.1 स्त्रोतः भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। यह भी पढ़ें- Delhi Weather: दिल्ली में 15 साल में सबसे ठंडी रही दिसंबर की शुरुआत, कंपाएगी शीतलहर