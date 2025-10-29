दिल्ली में आज नहीं होगी क्लाउड सीडिंग, IIT कानपुर ने बताई परीक्षण कैंसिल होने की वजह
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने दिल्ली में क्लाउड-सीडिंग परीक्षण को बादलों में नमी की कमी के कारण स्थगित कर दिया है। संस्थान के अनुसार, मंगलवार को कम नमी के कारण बारिश नहीं हुई, लेकिन परीक्षण से पता चला कि क्लाउड सीडिंग से पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में कमी आई, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आइआइटी-कानपुर एनसीआर के पर्यावरणीय परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य ब्यूरो, जागरण (नई दिल्ली)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में बुधवार को होने वाला क्लाउड-सीडिंग परीक्षण बादलों में अपर्याप्त नमी के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस बयान के अनुसार, यह प्रक्रिया सही वायुमंडलीय परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है।
बयान में, आईआईटी-कानपुर ने बताया कि मंगलवार को नमी का स्तर लगभग 15 से 20 प्रतिशत होने के कारण बारिश नहीं हो सकी, लेकिन परीक्षण से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसमें यह भी कहा गया है, " आंकड़ों से पता चलता है कि पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में 6 से 10 प्रतिशत की मापनीय कमी आई है, जो दर्शाता है कि सीमित नमी की स्थिति में भी, क्लाउड सीडिंग वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान दे सकती है।"
संस्थान ने इस बात पर जोर देते हुए कि ये अवलोकन भविष्य के कार्यों की योजना को मजबूत बनाते हैं, कहा कि इस तरह के अनुभव आगे और अधिक प्रभावी तैनाती की नींव रखेंगे। आइआइटी-कानपुर ने कहा कि वह वैज्ञानिक अनुशासन के साथ इस शोध को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए पर्यावरणीय परिणामों में सुधार पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह भी पढ़ें- गजब हो गया! क्लाउड सीडिंग हुई दिल्ली में... पर बूंदों की फुहारों से भीगा यूपी का ये शहर
यह भी पढ़ें- क्लाउड सीडिंग के कितने परीक्षण रहे सफल? मंत्री मनजिंदर सिरसा ने जबाव देकर बताया आगे का प्लान
यह भी पढ़ें- समझिए क्या है क्लाउड सीडिंग तकनीक? परिणाम से लेकर विदेशी रिकॉर्ड भी जानिए
यह भी पढ़ें- दिल्ली में हुई क्लाउड सीडिंग को पर्यावरणविदों ने क्यों नकारा? खतरनाक वजह भी बताई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।