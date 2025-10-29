दिल्ली में आज नहीं होगी क्लाउड सीडिंग, IIT कानपुर ने बताई परीक्षण कैंसिल होने की वजह

राज्य ब्यूरो, जागरण (नई दिल्ली)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में बुधवार को होने वाला क्लाउड-सीडिंग परीक्षण बादलों में अपर्याप्त नमी के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस बयान के अनुसार, यह प्रक्रिया सही वायुमंडलीय परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है।

बयान में, आईआईटी-कानपुर ने बताया कि मंगलवार को नमी का स्तर लगभग 15 से 20 प्रतिशत होने के कारण बारिश नहीं हो सकी, लेकिन परीक्षण से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसमें यह भी कहा गया है, " आंकड़ों से पता चलता है कि पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में 6 से 10 प्रतिशत की मापनीय कमी आई है, जो दर्शाता है कि सीमित नमी की स्थिति में भी, क्लाउड सीडिंग वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान दे सकती है।"