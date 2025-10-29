क्लाउड सीडिंग के कितने परीक्षण रहे सफल? मंत्री मनजिंदर सिरसा ने जबाव देकर बताया आगे का प्लान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग कराई गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे नमी के अलग-अलग स्तर पर कृत्रिम वर्षा की संभावना का आकलन करने का दूसरा और तीसरा ''सफल'' प्रयास बताया। साथ ही कहा कि आंकड़े जुटाने के लिए फरवरी तक राजधानी में ऐसे और परीक्षण करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को हुए पहले परीक्षण के बाद मंगलवार को दिल्ली में दो और परीक्षण किए गए। ये आईआईटी कानपुर के सेसना विमान द्वारा किए गए, जो मेरठ की तरफ से दिल्ली में दाखिल हुआ।आठ फ्लेयर्स दागे गए, जो खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सादिकपुर और भोजपुर से गुजरते हुए मेरठ लौट आए।