सीपीसीबी ने AQI दिखाया कम, स्मॉग ने दिनभर फुलाया दम; डेटा फिर से सवालों के घेरे में आया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। क्लाउड सीडिंग के अपेक्षित परिणाम तो मिले नहीं, ऐसा लग रहा है मानो वायुमंडल में और ज्यादा स्मॉग गहरा गया। बुधवार को सुबह से शाम तक स्मॉग की हल्की परत छाई रही। इसीलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का डेटा भी फिर से सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि बुधवार को धुंध थी या स्मॉग, प्रदूषण था या कुहासा... सीपीसीबी और मौसम विभाग में से किसी ने भी देर रात त स्पष्ट नहीं किया।



बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 279 दर्ज किया गया। इसे ''खराब'' श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह 294 रहा था। मतलब, 24 घंटे में यह 15 अंक नीचे आ गया। लेकिन मामूली सुधार के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी दर्ज किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहां कितना दर्ज हुआ AQI? सीपीसीबी के समीर एप के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 19 केंद्रों ने एक्यूआई को 300 से ऊपर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया। वजीरपुर (347), विवेक विहार (339), रोहिणी (337) और आनंद विहार (331) इन 19 में शामिल थे, जहां एक्यूआई 300 से ऊपर के रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।



दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने अनुमान लगाया है कि शहर की वायु गुणवत्ता अगले दो तक 'खराब' श्रेणी में ही रहेगी। शनिवार को यह 'बहुत खराब' स्तर तक गिर सकती है। अगले छह दिनों के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि वायु गुणवत्ता 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणियों के बीच उतार-चढ़ाव की संभावना है।



इस बीच मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 96 से 61 प्रतिशत रहा।