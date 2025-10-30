Language
    सीपीसीबी ने AQI दिखाया कम, स्मॉग ने दिनभर फुलाया दम; डेटा फिर से सवालों के घेरे में आया

    By sanjeev GuptaEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:37 AM (IST)

    दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में है, लेकिन स्मॉग की परत छाई रही। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में गिरावट की आशंका जताई है और बारिश की संभावना भी कम है।

    बुधवार को बढ़े प्रदूषण में कर्तव्य पथ पर छाए स्मॉग के बीच भ्रमण करते पर्यटक। चंद्र प्रकाश मिश्र

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। क्लाउड सीडिंग के अपेक्षित परिणाम तो मिले नहीं, ऐसा लग रहा है मानो वायुमंडल में और ज्यादा स्मॉग गहरा गया। बुधवार को सुबह से शाम तक स्मॉग की हल्की परत छाई रही। इसीलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का डेटा भी फिर से सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि बुधवार को धुंध थी या स्मॉग, प्रदूषण था या कुहासा... सीपीसीबी और मौसम विभाग में से किसी ने भी देर रात त स्पष्ट नहीं किया।

    बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 279 दर्ज किया गया। इसे ''खराब'' श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह 294 रहा था। मतलब, 24 घंटे में यह 15 अंक नीचे आ गया। लेकिन मामूली सुधार के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी दर्ज किया गया।

    कहां कितना दर्ज हुआ AQI?

    सीपीसीबी के समीर एप के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 19 केंद्रों ने एक्यूआई को 300 से ऊपर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया। वजीरपुर (347), विवेक विहार (339), रोहिणी (337) और आनंद विहार (331) इन 19 में शामिल थे, जहां एक्यूआई 300 से ऊपर के रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

    दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने अनुमान लगाया है कि शहर की वायु गुणवत्ता अगले दो तक 'खराब' श्रेणी में ही रहेगी। शनिवार को यह 'बहुत खराब' स्तर तक गिर सकती है। अगले छह दिनों के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि वायु गुणवत्ता 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणियों के बीच उतार-चढ़ाव की संभावना है।

    इस बीच मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 96 से 61 प्रतिशत रहा।

    आज कैसा रहेगा मौसम?

    बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग ने हल्के कोहरे की भविष्यवाणी की है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

    मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह भी स्पष्ट किया है कि चार नवंबर तक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्राकृतिक वर्षा नहीं होगी। इस दौरान दिन में मौसम भी आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। यानी बादल नहीं होंगे। ऐसे में क्लाउड सीडिंग का अगलस ट्रायल अब कब होगा, कहना मुश्किल है। वजह, नवंबर- दिसंबर में वैसे भी नमी वाले बादल ज्यादा मिलते नहीं हैं।

