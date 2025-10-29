Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NDMC ने दिल्ली की 102 पार्किंग का शुल्क किया दोगुना, NCR में GRAP-2 लागू होने के चलते लिया गया फैसला

    By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:32 PM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया है। कनाट प्लेस जैसे इलाकों में कारों के लिए 40 रुपये प्रति घंटा और दोपहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रति घंटा शुल्क लगेगा। यह नियम 29 अक्टूबर से लागू है और ग्रैप के दूसरे चरण तक जारी रहेगा। इस फैसले का दुकानदारों ने विरोध किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। इसकी मार अब NDMC क्षेत्र में वाहन मालिकों को दोगुने पार्किंग चार्ज के रूप में चुकानी होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेशानुसार एनडीएमसी ने भूतल और बहुमंजिला पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया है। यह कदम ग्रेडेड रेस्पाॅन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण के लागू होने पर उठाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनडीएमसी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, संशोधित पार्किंग दरें 29 अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ी हुई दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक ग्रैप के दूसरे चरण को वापस नहीं लिया जाता।

    नई दरों के अनुसार, कनाॅट प्लेस जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में चार पहिया वाहनों के लिए भूतल पार्किंग शुल्क 20 रुपये प्रति घंटे से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति घंटे कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति घंटे और बसों के पार्किंग शुल्क 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति घंटे कर दिए गए हैं।

    वहीं, भूमिगत पार्किंग स्थलों पर भी शुल्क में वृद्धि की गई है। दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क अब पांच रुपये की जगह 10 रुपये प्रति घंटे और चार पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये की जगह 20 रुपये प्रति घंटे निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क पर पार्किंग स्थलों और मासिक पास की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्योंकि, इन जगहों पर पहले से ही शुल्क अधिक हैं, इसमें बंगाली मार्केट और पंडारा रोड मार्केट जैसे स्थान हैं, जहां पार्किंग शुल्क 50 रुपये प्रति घंटे है।

    सीएक्यूएम की उपसमिति ने 19 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की समीक्षा करने के बाद ग्रेप के दूसरे चरण को लागू किया था। बुधवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 279 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में इसकी स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।

    वर्तमान में एनडीएमसी कुल 126 पार्किंग स्थलों का प्रबंधन करती है, जिसमें 99 सामान्य पार्किंग, तीन बहुमंजिला या इनडोर और 24 सड़क किनारे पार्किंग स्थल शामिल हैं। इनमें से 102 पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा।

    एनडीएमएसी अधिकारियों का कहना है कि ये उपाय लोगों को निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी लाई जा सके। इसी दिशा में, एमसीडी भी अपने लगभग 400 पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले निगम सदन की मंजूरी आवश्यक होगी।

    कनाॅट प्लेस के दुकानदारों ने किया विरोध

    कनाॅट प्लेस के दुकानदारों ने पार्किंग चार्ज दोगुना करने का विरोध किया है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के महासचिव वायु प्रदूषण समस्या के मामले में अपनी गलतियों का खामियाजा सिविक एजेंसियों आम लोगों पर डाल रही हैं।

    सवाल कि इसके लिए आम लोग जिम्मेदार कैसे? उन्होंने कहा कि पार्किंग चार्ज को दो गुना करने से न सिर्फ कनाट प्लेस का व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि वाहन मालिकों और पार्किंग संचालकों में शुल्क को लेकर झगड़े बढ़ेंगे।

    यह भी पढ़ें- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 31 अक्तूबर से होने जा रहा बदलाव, अब पुराने प्लेटफार्म से ही मिलेंगी ट्रेनें