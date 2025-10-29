नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 31 अक्तूबर से होने जा रहा बदलाव, अब पुराने प्लेटफार्म से ही मिलेंगी ट्रेनें
त्योहारी सीजन के बाद रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम हो गई है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए थे और पार्सल सेवा पर रोक लगाई गई थी। 31 अक्टूबर से ट्रेनों को उनके मूल प्लेटफार्म से चलाने का फैसला किया गया है और पार्सल सेवा भी फिर से शुरू हो गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया था।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों पर त्योहार की भीड़ कम हो गई है। दीपावली और छठ पूजा की भीड़ को ध्यान में रखकर दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर पार्सल सेवा पर रोक सहित कई अस्थायी कदम उठाए गए थे।
किसी प्लेटफार्म और फुट ओवरब्रिज पर अधिक भीड़ जमा नहीं हो, इसके लिए कई ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान के प्लेटफार्म बदले गए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए थे। 31 अक्टूबर से उन्हें उनके मूल प्लेटफार्म से चलाने का निर्णय़ लिया गया है। अब पार्सल सेवा भी शुरू हो गई है।
ट्रेन-31 अक्टूबर से आगमन/प्रस्थान का प्लेटफार्म
- नई दिल्ली–जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12562) - 13
- जयनगर-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12561) - 12
- बीकानेर- सियालदह एसी दुरंतो (12260) - 13
- नई दिल्ली- अलीगढ़ ईएमयू (64110) - 13
- गाजियाबाद-नई दिल्ली ईएमयू (64429) - 13
- रोहतक- नई दिल्ली इंटरसिटी (14324) - 07
- पुरानी दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर (54473) - 15
- चंडीगढ़- नई दिल्ली शताब्दी (12046) - 02
- कानपुर सेंट्रल- नई दिल्ली शताब्दी (12033) - 02
- गाजियाबाद- नई दिल्ली ईएमयू (64425) - 13
- नई दिल्ली- गाजियाबाद (64432) - 13
- देहरादून- नई दिल्ली शताब्दी (12056) - 10
- नई दिल्ली-दौलतपुर चौक जनशताब्दी 12057) - 10
- गाजियाबाद- पलवल ईएमयू (64052) - 02
- पलवल- गाजियाबाद (64057) - 02
- नई दिल्ली- राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392) - 08
- नई दिल्ली- श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस(12445) - 15
