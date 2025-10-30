दिल्ली में क्लाउड सीडिंग बेअसर, IMD ने जारी किया अगले छह दिनों का मौसम अपडेट
दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से धुंध की परत छाई रही। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता खराब रहने और 4 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं जताई है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ऐसा लग रहा है कि क्लाउड सीडिंग से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। ऐसा लग रहा है मानो वातावरण धुंध से और भी घना हो गया है। बुधवार को सुबह से शाम तक धुंध की एक पतली परत छाई रही।
नतीजतन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आंकड़े फिर से जांच के घेरे में हैं। हालात ऐसे हैं कि न तो सीपीसीबी और न ही मौसम विभाग ने देर रात तक स्पष्ट किया कि बुधवार को धुंध थी या धुंध, प्रदूषण था या कोहरा।
बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 279 दर्ज किया गया, जिसे "खराब" माना जाता है। मंगलवार को यह 294 रहा, यानी 24 घंटों में 15 अंकों की गिरावट। इस मामूली सुधार के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर ऊँचा बना रहा।
सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 19 ने एक्यूआई 300 से ऊपर, "बेहद खराब" श्रेणी में दर्ज किया। वज़ीरपुर (347), विवेक विहार (339), रोहिणी (337) और आनंद विहार (331) उन 19 इलाकों में शामिल हैं जहाँ AQI 300 से ऊपर 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।
दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने भविष्यवाणी की है कि शहर की वायु गुणवत्ता अगले दो दिनों तक 'खराब' श्रेणी में रहेगी। शनिवार को यह 'बेहद खराब' हो सकती है। अगले छह दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, वायु गुणवत्ता 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणियों के बीच उतार-चढ़ाव की संभावना है।
इस बीच, मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक था। आर्द्रता का स्तर 96 से 61 प्रतिशत के बीच रहा।
मौसम विभाग ने गुरुवार को हल्का कोहरा रहने का अनुमान जताया है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह भी स्पष्ट किया है कि 4 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्राकृतिक वर्षा नहीं होगी। इस दौरान, दिन में मौसम आमतौर पर साफ़ रहने की उम्मीद है, यानी बादल नहीं छाए रहेंगे।
इसलिए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्लाउड सीडिंग का अगला परीक्षण कब होगा। इसकी वजह यह है कि नवंबर और दिसंबर में वैसे भी नमी वाले बादल आम नहीं होते।
