क्या आज दिल्ली में होगी कृत्रिम बारिश? AQI 300 के पार... दिल्ली-NCR में 'जहरीली' हवा से घुट रहा दम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today दीवाली के बाद से लगातार दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-2 की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। वहीं, मंगलवार सुबह भी दिल्ली की हवा खराब दर्ज की गई, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए आज दिल्ली में कृत्रिम बारिश का पहला परीक्षण हो सकता है। इसको लेकर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी संकेत दिए हैं। आइए जानते हैं कि आज कहां कितना AQI रहा है और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है?

दिल्ली में आज अर्ली मॉर्निंग कहां कितना AQI रहा? दिल्ली - वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) - बेहद खराब श्रेणी एरिया AQI स्थिति वजीरपुर दिल्ली 349 बेहद खराब सिरी फोर्ट दिल्ली 349 बेहद खराब अशोक विहार दिल्ली 340 बेहद खराब बवाना दिल्ली 340 बेहद खराब रोहिणी दिल्ली 338 बेहद खराब जहांगीरपुरी दिल्ली 334 बेहद खराब सोनिया विहार दिल्ली 332 बेहद खराब बुराड़ी क्रॉसिंग दिल्ली 330 बेहद खराब आनंद विहार दिल्ली 328 बेहद खराब आईटीओ दिल्ली 328 बेहद खराब मुंडका दिल्ली 327 बेहद खराब दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा, हमारा एयरक्राफ्ट आज वहां से उड़ान भरेगा। अगर यह वहां से उड़ान भरने में सफल होता है, तो आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जाएगी। उस क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में बारिश होगी। बताया कि अभी कानपुर में विजिबिलिटी 2000 मीटर है। वहां 5000 मीटर की विजिबिलिटी का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में भी विजिबिलिटी कम है। हमें उम्मीद है कि यह दोपहर एक बजे तक हो जाएगा। फिर यह वहां से उड़ान भरेगा, यहां क्लाउड सीडिंग करेगा और वापस आ जाएगा।

पहले भी ऐसा होता रहा है। 14 नवंबर 2023 को 40 में से केवल नौ स्टेशनों का ही कई घंटों का डेटा उपलब्ध था, क्योंकि डीपीसीसी के स्टेशन सीपीसीबी के साथ डेटा साझा या प्रेषित नहीं कर पा रहे थे।