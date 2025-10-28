CPCB ने 13 घंटे तक अपडेट नहीं किया AQI, दीपावली से शुरू हुई वायु प्रदूषण के आंकड़ों में गड़बड़ी अब तक जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वायु प्रदूषण संबंधी आंकड़ों की गड़बड़ी दीवाली की रात से शुरू होकर अभी तक जारी है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण जब तब आंकड़े प्रभावित होते रहते हैं।

ताजा प्रकरण में रविवार रात 10:43 बजे से सोमवार दोपहर तक प्रति घंटा वायु गुणवत्ता आंकड़े लगभग 13 घंटों तक अपडेट नहीं किए गए। वेबसाइट और सीपीसीबी के समीर एप ने भी 11 घंटों तक वायु गुणवत्ता आंकड़े अपडेट नहीं किए।



सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई रविवार रात 10:43 बजे से 315 (बहुत खराब) पर अटका हुआ था। सोमवार दोपहर 12 बजे जब अपडेट हुआ तो यह 286 था। हालांकि शाम चार बजे तक, जब दिन का राष्ट्रीय बुलेटिन जारी किया गया, यह 301 तक गिर गया था। रविवार को शाम चार बजे का रीडिंग भी 315 था, जिससे यह लगातार दूसरा बहुत खराब वायु दिवस और इस माह का कुल मिलाकर छठा दिन बन गया।



एक दिन पहले, सीपीसीबी, जो शाम चार बजे अपना राष्ट्रीय बुलेटिन जारी करता है, तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला देते हुए रात 10:45 बजे ही दिन का बुलेटिन जारी कर पाया। इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया, 'कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थीं। कुछ स्टेशनों का पुराना डेटा हमारे सर्वर पर भर गया था और उसे मैन्युअल रूप से ठीक करना पड़ा।' उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर तक समस्या पूरी तरह से ठीक कर ली गई थी।



हालांकि सर्वर की समस्या के बावजूद, एक्यूआई की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी आठ प्रदूषकों - जिनमें पीएम 10, पीएम 2.5, नाइट्रोजन आक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड शामिल हैं - की प्रति घंटा रीडिंग दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध थी, जिससे पता चलता है कि डेटा अभी भी एकत्र किया जा रहा है।



पिछले कुछ दिनों में भी ऐसी गड़बड़ियां सामने आती रही हैं। मसलन, एक जनवरी को, इसी तरह की सर्वर समस्या के कारण दिल्ली-एनसीआर के एक्यूआई स्टेशनों का डेटा उपलब्ध नहीं था। 14 नवंबर 2023 को 40 में से केवल नौ स्टेशनों का ही कई घंटों का डेटा उपलब्ध था, क्योंकि डीपीसीसी के स्टेशन सीपीसीबी के साथ डेटा साझा या प्रेषित नहीं कर पा रहे थे।



31 अक्टूबर 2022 को, इसी तरह की गड़बड़ी के कारण 11 घंटे से ज़्यादा समय तक डेटा अपडेट नहीं हुआ था। सीपीसीबी के एप पर डेटा सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक अटका रहा, हालांकि, उस दिन का राष्ट्रीय बुलेटिन उसी दिन जारी किया गया था।