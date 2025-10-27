दिल्ली में बदलेगा मौसम! प्रदूषण के बीच बारिश के आसार; IMD ने बताया आने वाले दिनों के वेदर का हाल

आनंद विहार 395 एक्यूआइ के साथ सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, उसके बाद वज़ीरपुर 385 एक्यूआइ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि, किसी भी केंद्र ने प्रदूषण के 'गंभीर' स्तर की सूचना नहीं दी।



इस बीच मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 94 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच रहा।



आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार शहर के प्रदूषण में परिवहन का योगदान 13.7 प्रतिशत था, जबकि पड़ोसी एनसीआर क्षेत्रों जैसे गाजियाबाद का योगदान 10.6 प्रतिशत, मेरठ का 4.8 प्रतिशत और दिल्ली के स्थानीय उत्सर्जन का 3.6 प्रतिशत था। अन्य स्रोतों ने प्रदूषण भार में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान दिया।



26 अक्टूबर के उपग्रह डेटा से पता चला है कि पंजाब में 122, हरियाणा में आठ और उत्तर प्रदेश में 186 पराली जलाने की घटनाएं हुईं।



मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने सुबह धुंध या कोहरे के साथ आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और एक-दो बार बहुत हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निवासियों से उच्च प्रदूषण वाले घंटों, खासकर सुबह और देर शाम, के दौरान बाहर कम से कम निकलने का आग्रह किया है।