    दिल्ली में बदलेगा मौसम! प्रदूषण के बीच बारिश के आसार; IMD ने बताया आने वाले दिनों के वेदर का हाल

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। आनंद विहार सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार को हल्की वर्षा और धुंध की संभावना जताई है। विशेषज्ञों ने प्रदूषण के उच्च स्तर के दौरान बाहर कम निकलने की सलाह दी है।

    राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार भी को वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में रही। सुबह और दोपहर के समय शहर में धुंध की हल्की चादर छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) शाम चार बजे 301 रहा। सीपीसीबी के समीर एप के आंकड़ों से पता चला है कि शाम छह बजे तक, शहर के 38 निगरानी केंद्रों में से 22 ने वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की।

    आनंद विहार 395 एक्यूआइ के साथ सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, उसके बाद वज़ीरपुर 385 एक्यूआइ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि, किसी भी केंद्र ने प्रदूषण के 'गंभीर' स्तर की सूचना नहीं दी।

    इस बीच मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 94 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच रहा।

    आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार शहर के प्रदूषण में परिवहन का योगदान 13.7 प्रतिशत था, जबकि पड़ोसी एनसीआर क्षेत्रों जैसे गाजियाबाद का योगदान 10.6 प्रतिशत, मेरठ का 4.8 प्रतिशत और दिल्ली के स्थानीय उत्सर्जन का 3.6 प्रतिशत था। अन्य स्रोतों ने प्रदूषण भार में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान दिया।

    26 अक्टूबर के उपग्रह डेटा से पता चला है कि पंजाब में 122, हरियाणा में आठ और उत्तर प्रदेश में 186 पराली जलाने की घटनाएं हुईं। 

    मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने सुबह धुंध या कोहरे के साथ आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और एक-दो बार बहुत हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

    स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निवासियों से उच्च प्रदूषण वाले घंटों, खासकर सुबह और देर शाम, के दौरान बाहर कम से कम निकलने का आग्रह किया है।