    'प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करना अहम', दिल्ली की 'जहरीली' हवा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 'जहरीली' हवा पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करने के महत्व पर जोर दिया है। अदालत का यह टिप्पणी दिल्ली में ...और पढ़ें

    प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाए लाल किला के पास घूमते लोग।  हरीश कुमार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर चिंता जताते हुए वायु प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रभावी आदेश जारी करेगा, जिन्हें लागू किया जा सके। इसके अलावा अदालत ने कहा कि वह 17 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा।

    प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हम समस्या जानते हैं और आइए ऐसे आदेश पारित करें जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली है, लेकिन गरीब लोगों का क्या? जो इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं।'

    इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा था कि वायु प्रदूषण पर याचिका को सिर्फ सबसे ज्यादा प्रभावित सर्दियों के महीनों में लिस्ट किए जाने वाले “सामान्य” मामले के तौर पर नहीं माना जा सकता और कहा था कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ऐसी सुनवाई महीने में दो बार की जाएगी।

    दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में बरकरार

    ग्रेप-IV की पाबंदिया लागू होने के बावजूद दिल्ली की हवा सोमवार (15 दिसंबर) को भी 'गंभीर' श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आज सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 दर्ज किया गया। लगातार तीसरे दिन यही स्थिति बनी हुई है। एक-दो दिन अभी और अधिक राहत के आसार नहीं हैं। दूसरी तरफ आज सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा।

    एक-दो दिन अभी और अधिक राहत के आसार नहीं हैं। दूसरी तरफ आज सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर तक जबकि सफदरजंग पर शून्य रिकॉर्ड किया गया। आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि अधिकतम 24 से 25 डिग्री रहने की संभावना है।

    कहां कितना एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई वर्ग
    आनंद विहार 493 बहुत गंभीर
    बवाना 472 बहुत गंभीर
    बुराड़ी 454 बहुत गंभीर
    चांदनी चौक 448 बहुत खराब
    द्वारका 464 बहुत गंभीर
    आईटीओ 469 बहुत गंभीर
    जहांगीरपुरी 500 बहुत गंभीर
    नरेला 468 बहुत गंभीर
    मुंडका 450 बहुत गंभीर
    नोएडा 466 बहुत गंभीर
    ग्रेटर नोएडा 435 बहुत गंभीर
    गाजियाबाद 459 बहुत गंभीर
    गुरुग्राम 291 खराब
    फरीदाबाद 218 खराब

    नोट- ये आंकड़े सीपीसीबी की वेबसाइट से लिए गए हैं। 

