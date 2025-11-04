Air Pollution: धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार; जानिए NCR का हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में खराब हवा के चलते सांसों पर संकट बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 303 दर्ज किया गया, जो हवा की 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।

सीपीसीबी के मुताबिक, आनंद विहार में एक्यूआई 392, आईटीओ के आसपास 347, जहांगीरपुरी में 402, लोधी रोड में 153, चांदनी चौक में 347, नरेला में 388, द्वारका में 276 और दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास मध्यम श्रेणी में 192 दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

इससे पहले, सोमवार को भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। वहीं, नोएडा सेक्टर-62 में बहुत खराब श्रेणी में 323, गाजियाबाद के वसुंधरा में 389, इंदिरापुर में 334 और गुरुग्राम सेक्टर-51 276 में दर्ज किया गया है।

स्थान एक्यूआई श्रेणी जहांगीरपुरी 402 गंभीर चांदनी चौक 347 बहुत खराब आनंद विहार 392 बहुत खराब अलीपुर 419 गंभीर बुराड़ी 390 बहुत खराब द्वारका 276 खराब आईजीआई एयरपोर्ट 192 मध्यम आईटीओ 347 बहुत खराब नरेला 388 बहुत खराब गुरुग्राम 276 खराब गाजियाबाद, वसुंधरा 389 बहुत खराब नोएडा सेक्टर 62 323 बहुत खराब

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर चर्चा की। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि राजधानी के विभिन्न हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शुरू किए गए हैं। संबंधित इलाकों में धूल को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक तरीकों के साथ-साथ लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

सीएम गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष टीमें बनाई जा रही हैं ताकि उन्हें बंद किया जा सके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा सके। सीएमओ के बयान के अनुसार, "ये टीमें हर शाम अपनी रिपोर्ट उन्हें और पर्यावरण मंत्री को सौंपेंगी। कचरा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त टीमों का गठन किया जा रहा है। कचरा जलाने वालों पर मौजूदा नियमों के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"