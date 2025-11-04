Air Pollution: धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार; जानिए NCR का हाल
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई और पानी का छिड़काव शामिल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में खराब हवा के चलते सांसों पर संकट बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 303 दर्ज किया गया, जो हवा की 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।
सीपीसीबी के मुताबिक, आनंद विहार में एक्यूआई 392, आईटीओ के आसपास 347, जहांगीरपुरी में 402, लोधी रोड में 153, चांदनी चौक में 347, नरेला में 388, द्वारका में 276 और दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास मध्यम श्रेणी में 192 दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
इससे पहले, सोमवार को भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। वहीं, नोएडा सेक्टर-62 में बहुत खराब श्रेणी में 323, गाजियाबाद के वसुंधरा में 389, इंदिरापुर में 334 और गुरुग्राम सेक्टर-51 276 में दर्ज किया गया है।
मंगलवार को कहां कितना एक्यूआई?
|स्थान
|एक्यूआई
|श्रेणी
|जहांगीरपुरी
|402
|गंभीर
|चांदनी चौक
|347
|बहुत खराब
|आनंद विहार
|392
|बहुत खराब
|अलीपुर
|419
|गंभीर
|बुराड़ी
|390
|बहुत खराब
|द्वारका
|276
|खराब
|आईजीआई एयरपोर्ट
|192
|मध्यम
|आईटीओ
|347
|बहुत खराब
|नरेला
|388
|बहुत खराब
|गुरुग्राम
|276
|खराब
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|389
|बहुत खराब
|नोएडा सेक्टर 62
|323
|बहुत खराब
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर चर्चा की। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि राजधानी के विभिन्न हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शुरू किए गए हैं। संबंधित इलाकों में धूल को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक तरीकों के साथ-साथ लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
सीएम गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष टीमें बनाई जा रही हैं ताकि उन्हें बंद किया जा सके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा सके। सीएमओ के बयान के अनुसार, "ये टीमें हर शाम अपनी रिपोर्ट उन्हें और पर्यावरण मंत्री को सौंपेंगी। कचरा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त टीमों का गठन किया जा रहा है। कचरा जलाने वालों पर मौजूदा नियमों के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
