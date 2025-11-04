नोएडा में धुंध ने घोंटा दम, GRAP-2 फेल; धूल उड़ रही और प्राधिकरण सोया
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्तर पर है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और त्वचा में रूखापन जैसी समस्याएं हो रही हैं। सड़कों पर धूल उड़ रही है और निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है, जिससे स्थिति और भी खराब हो रही है। नागरिकों ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। रोजाना बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सुबह से छा रही धुंध ने खुली हवा में सांस लेना मुश्किल कर दिया है। सोमवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 312 और ग्रेटर नोएडा का 300 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब माना जाता है। प्रदूषण बढ़ने के कारण सुबह टहलने वालों ने घरों से निकलते समय मास्क पहनना शुरू कर दिया है।
अनियंत्रित प्रदूषण लोगों का दम घोंट रहा है। खांसी, आंखों में जलन, नाक में खुजली और त्वचा पर रूखापन लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों का कहना है कि इन दिनों यह पहचानना मुश्किल हो रहा है कि आसमान में छाई धुंध सर्दी की वजह से है या प्रदूषण की वजह से। सर्दी का मतलब परिवार के साथ धूप में समय बिताना होता है, लेकिन प्रदूषण की चादर ने सूरज की किरणों को भी रोक दिया है।
प्रदूषण की तीव्रता कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मुख्य सड़कों और सर्विस रोड से धूल उड़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति खास तौर पर गंभीर है। न तो नियमित सफाई हो रही है और न ही एंटी स्मॉग का छिड़काव हो रहा है। इससे औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों और निवासियों का साँस लेना मुश्किल हो रहा है। अधिकारी औपचारिकता के लिए सूरजपुर-कासना मार्ग पर दिन में केवल एक बार छिड़काव कर रहे हैं। शहर की अन्य सड़कों पर कोई काम नहीं हो रहा है।
इन इलाकों में खुलेआम रखी जा रही है निर्माण सामग्री
GRAP 2 के लागू होने के बावजूद, सेक्टरों में निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। अधिकारी बेखबर बने हुए हैं। सेक्टर बीटा 1 में कई जगहों पर निर्माण सामग्री सड़क किनारे पड़ी है। इसी तरह, सेक्टर अल्फा 2 और अल्फा 1 में भी निर्माण सामग्री खुलेआम रखी जा रही है। सेक्टर 36 के गेट 4 के सामने खुदाई का काम चल रहा है।
नॉलेज पार्क 1, 2 और 3 में सड़क किनारे बजरी पड़ी है, और नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के ठीक सामने वाले पार्क में वाहनों की भीड़ लगी रहती है, जिससे दिन भर धूल के बादल छाए रहते हैं।
बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, मेरी आँखों में लगातार आँसू आ रहे हैं। मेरा गला रुंध रहा है। मुझे साँस लेने में तकलीफ हो रही है।
- योगेंद्र भाटी, निवासी, सेक्टर बीटा-2
सुबह साइकिल चलाते समय मुझे साँस लेते समय सीने में दर्द होता है। अधिकारियों को नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित करना चाहिए।
- आदित्य भाटी, निवासी, सेक्टर पी-3
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे जिम्मेदार विभाग हर साल सिर्फ़ कागज़ों पर कार्रवाई करते हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई हो, तो समस्या का समाधान हो जाएगा।
- सुभाष भाटी, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, सेक्टर अल्फा-2
सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी लापरवाही बरत रहा है।
- हरेंद्र भाटी, आरडब्ल्यूए महासचिव, सेक्टर बीटा-1
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।