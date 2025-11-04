Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर, हवा हुई जहरीली; 400 पार पहुंचा AQI

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को दिन भर धुंध की मोटी चादर छाई रही। इसके चलते वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी में रही। मंगलवार को इसके "गंभीर" स्तर पर पहुँचने की आशंका है। हालाँकि, एक स्विस वायु गुणवत्ता ऐप ने वायु गुणवत्ता को "खराब" श्रेणी में दर्शाया है।

आईक्यू एयर ऐप पर, सुबह 9:30 बजे राजधानी का एक्यूआई 253 (खराब) था, जबकि शाम 5 बजे यह 244 दर्ज किया गया। रात 9 बजे भी यह लगभग समान रहा। दिन भर वायु गुणवत्ता श्रेणी "खराब" बनी रही। हालाँकि, आईक्यू एयर पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों का एक्यूआई भी "खराब" श्रेणी में दर्ज किया गया।

दूसरी ओर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 9:30 बजे दिल्ली का एक्यूआई 316 था, जबकि शाम 4 बजे यह 309 दर्ज किया गया। दोनों ही मामलों में यह "बेहद खराब" श्रेणी में रहा। बुराड़ी 400 AQI के साथ 'गंभीर' श्रेणी में रहा, उसके बाद वज़ीरपुर 390 AQI के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा, CPCB के SAMEER ऐप के अनुसार, 23 निगरानी केंद्रों ने 300 से ऊपर की रीडिंग के साथ 'बेहद खराब' वायु गुणवत्ता दर्ज की।

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, शाम और रात के दौरान उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवा की गति घटकर 8 किमी/घंटा से कम हो गई, जिससे प्रदूषकों का फैलाव कम हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि 6,000 m³/सेकंड से कम का वेंटिलेशन इंडेक्स और 10 किमी/घंटा से कम की हवा की गति प्रदूषकों के फैलाव के लिए प्रतिकूल है। इसके अनुसार, मंगलवार को वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहने की संभावना है।

मंगलवार को, PM 2.5 की सांद्रता 155 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM 10 की सांद्रता 278 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। सीपीसीबी के अनुसार, पीएम 2.5 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास वाले सूक्ष्म, श्वसनीय कणों को कहते हैं, जबकि पीएम 10 में 10 माइक्रोमीटर व्यास तक के थोड़े बड़े कण शामिल होते हैं। इस स्तर पर, ये प्रदूषक साँस लेने में समस्या पैदा कर सकते हैं, खासकर फेफड़ों या हृदय रोग से ग्रस्त लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में।

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 1.9 डिग्री अधिक था। आर्द्रता का स्तर 88 से 36 प्रतिशत दर्ज किया गया।