जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर AQI; 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में दीपावली के बाद से जहरीली हुई हवा से अब तक राहत नहीं मिल सकी है। राजधानी में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, मंगलवार (25 नवंबर) को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत (एयर क्वालिटी इंडेक्स) एक्यूआई 363 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है।

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया। शेष 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तर जाकर काम कर सकेंगे। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से निर्धारित ग्रेप तीन के तहत लिया गया है।

कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दिल्ली के आनंद विहार इलाके में जहरीले स्मॉग की परत छाई हुई है और यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 दर्ज किया गया है, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा रोहिणी में एक्यूआई 416, जहांगीरपुरी और वजीरपुर में एक्यूआई 400 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल इलाके में एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी में 323 और आईटीओ इलाके में 380 रिकॉर्ड किया गया है।