जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर AQI; 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश
दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में है। सरकार ने 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। लोगों को मास्क पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। प्रदूषण के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में दीपावली के बाद से जहरीली हुई हवा से अब तक राहत नहीं मिल सकी है। राजधानी में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, मंगलवार (25 नवंबर) को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत (एयर क्वालिटी इंडेक्स) एक्यूआई 363 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है।
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया। शेष 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तर जाकर काम कर सकेंगे। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से निर्धारित ग्रेप तीन के तहत लिया गया है।
कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार
दिल्ली के आनंद विहार इलाके में जहरीले स्मॉग की परत छाई हुई है और यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 दर्ज किया गया है, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा रोहिणी में एक्यूआई 416, जहांगीरपुरी और वजीरपुर में एक्यूआई 400 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल इलाके में एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी में 323 और आईटीओ इलाके में 380 रिकॉर्ड किया गया है।
अलीपुर में 361, बवाना में 388, बुराड़ी में 382, चांदनी चौक में 354 और द्वारका में 379 दर्ज किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 352, गाजियाबाद के वसुंधरा में 373 और गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 338 दर्ज किया गया है। इससे पहले, सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 382 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था। जहरीली हवा से अभी सप्ताह भर राहत मिलने का आसार नहीं हैं।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|402
|हिणी
|416
|जहांगीरपुरी वजीरपुर
|400
|द्वारका
|379
|चांदनी चौक
|354
|आईटीओ
|380
|बवाना
|388
|बुराड़ी में
|382
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|373
|नोएडा सेक्टर-62
|352
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|338
यह भी पढ़ें- 'जहरीली हवा' से बुधवार तक राहत नहीं, दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI; कई इलाकों में 400 के पार
यह भी पढ़ें- बाहरी दिल्ली की सड़कों पर डस्ट से नहीं मिल रही है राहत, राहगीर उड़ती धूल फांकते आ रहे नजर
यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली की हवा लगातार 8वें दिन 'बेहद खराब', 12 इलाकों का AQI 400 के पार
यह भी पढ़ें- AQI आंकड़ों के बाद अब दिल्ली में प्रदूषकों की हिस्सेदारी पर उठे सवाल, गलत साबित हो रहे DSS के पूर्वानुमान
यह भी पढ़ें- दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं लगे ग्रेप चार के प्रतिबंध, सीएक्यूएम ने जारी किया स्पष्टीकरण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।