'जहरीली हवा' से बुधवार तक राहत नहीं, दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI; कई इलाकों में 400 के पार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, बुधवार तक प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवा की गति धीमी रहने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में बने रहेंगे।

    राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में इंडिया गेट पर लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी को 'जहरीली हवा' से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में स्मॉग की एक परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर होने की कगार पर है। सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 396 दर्ज किया गया है।

    वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, तीन दिन यानी बुधवार तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में रविवार को लोगों ने इंडिया गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

    राजधानी में प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क लगाए लोग। हरीश कुमार

    नोएडा-गाजियाबाद में हालात और ज्यादा खराब

    राजधानी के ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशनों में सोमवार सुबह 7 बजे एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है, जो वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहां सुबह पांच बजे एक्यूआई 413 तक पहुंच गया, जो भी गंभीर रेंज में है।

    ग्रेटर नोएडा में AQI 399 रिकॉर्ड किया गया, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया, हालांकि यह गंभीर के करीब है। गाजियाबाद में जहरीली हवा से जूझना जारी है, जहां वसुंधरा में गंभीर श्रेणी में AQI 432 रिकॉर्ड किया गया।

    राजधानी के आनंद विहार में एक्यूआई 441, अलीपुर में 412, बवाना में 437, बुराड़ी में 432, चांदनी चौक में 389, द्वारका सेक्टर-8 में 402, आईटीओ में 410 और जहांगीरपुरी में गंभीर प्लस श्रेणी में 452 दर्ज किया गया है। गाजीपुर इलाके में AQI 441 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 391 दर्ज किया गया था।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    स्थान एक्यूआई
    आनंद विहार 441
    अलीपुर 412
    बवाना 437
    बुराड़ी क्रॉसिंग 432
    द्वारका सेक्टर-8 401
    आईटीओ 410
    नरेला 433
    वजीरपुर 450
    जहांगीरपुरी 452
    चांदनी चौक 390
    आर.के. पुरम 397
    पंजाबी बाग 411
    पटपड़गंज 401
    पूसा 360
    रोहिणी 458
    द्वारका सेक्टर-8 386
    गाजियाबाद, वसुंधरा 432
    गाजियाबाद, इंदिरापुरम 438
    नोएडा सेक्टर-62 404
    गुरुग्राम सेक्टर-51 264

    नोट- एक्यूआई के आंकड़े सीपीसीबी की वेबसाइट से लिए गए हैं। 

    https://airquality.cpcb.gov.in/AQI_India/