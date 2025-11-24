'जहरीली हवा' से बुधवार तक राहत नहीं, दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI; कई इलाकों में 400 के पार
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, बुधवार तक प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवा की गति धीमी रहने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में बने रहेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी को 'जहरीली हवा' से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में स्मॉग की एक परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर होने की कगार पर है। सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 396 दर्ज किया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, तीन दिन यानी बुधवार तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में रविवार को लोगों ने इंडिया गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
राजधानी में प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क लगाए लोग। हरीश कुमार
नोएडा-गाजियाबाद में हालात और ज्यादा खराब
राजधानी के ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशनों में सोमवार सुबह 7 बजे एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है, जो वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहां सुबह पांच बजे एक्यूआई 413 तक पहुंच गया, जो भी गंभीर रेंज में है।
ग्रेटर नोएडा में AQI 399 रिकॉर्ड किया गया, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया, हालांकि यह गंभीर के करीब है। गाजियाबाद में जहरीली हवा से जूझना जारी है, जहां वसुंधरा में गंभीर श्रेणी में AQI 432 रिकॉर्ड किया गया।
राजधानी के आनंद विहार में एक्यूआई 441, अलीपुर में 412, बवाना में 437, बुराड़ी में 432, चांदनी चौक में 389, द्वारका सेक्टर-8 में 402, आईटीओ में 410 और जहांगीरपुरी में गंभीर प्लस श्रेणी में 452 दर्ज किया गया है। गाजीपुर इलाके में AQI 441 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 391 दर्ज किया गया था।
#WATCH | Delhi | A layer of smog blankets the Ghazipur area as AQI is recorded at 441, categorised in the severe category as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/jpzOqQLUB9— ANI (@ANI) November 24, 2025
कहां कितना है एक्यूआई?
|स्थान
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|441
|अलीपुर
|412
|बवाना
|437
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|432
|द्वारका सेक्टर-8
|401
|आईटीओ
|410
|नरेला
|433
|वजीरपुर
|450
|जहांगीरपुरी
|452
|चांदनी चौक
|390
|आर.के. पुरम
|397
|पंजाबी बाग
|411
|पटपड़गंज
|401
|पूसा
|360
|रोहिणी
|458
|द्वारका सेक्टर-8
|386
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|432
|गाजियाबाद, इंदिरापुरम
|438
|नोएडा सेक्टर-62
|404
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|264
नोट- एक्यूआई के आंकड़े सीपीसीबी की वेबसाइट से लिए गए हैं।
