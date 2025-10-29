क्या दिल्ली में क्लाउड सीडिंग संभव है? संसद में उठा था ये सवाल, पर्यावरण राज्य मंत्री का जवाब कर देगा हैरान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। प्रदूषण से जंग में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग की व्यावहारिकता पर संसद में भी सवाल उठ चुका है। सवाल के जवाब में विशेषज्ञ एजेंसियों के हवाले से यह भी कहा गया था कि यदि आसमान में उपयुक्त बादल मौजूद हों भी, तो उनके नीचे की शुष्क वायुमंडलीय परत सतह पर पहुंचने से पहले किसी भी तरह विकसित वर्षा को वाष्पित कर सकती है।



पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान क्लाउड सीडिंग की व्यावहारिकता को लेकर सांसद विक्रम जीत सिंह साहनी ने सवाल पूछा था। सवाल का जवाब केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दिया। सिंह ने इस बारे में अपना लिखित जवाब मौसम विभाग, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विशेषज्ञ राय लेकर दिया था।



उनके लिखित जवाब के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के बादल मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनते हैं। यह कुछ ही समय के लिए होते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें